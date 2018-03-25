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Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение

Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение

Бывший глава патрульной полиции Харькова Евгений Мельник задержан за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в Киеве. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщается на странице проекта «Киев оперативный» в Facebook.

При задержании Мельник оказывал сопротивление и ударил полицейского. Преследование автомобиля мужчины правоохранители начали за то, что он проехал на красный свет. 

«Первый в мире беспилотный Mitsubishi, г.н.з. AI0010MI («что ты скажешь на это, Илон Маск?»)! По крайней мере, такой вывод можно сделать со слов мужчины, который находился в наручниках во время нашего прибытия на место. По его словам, он сидел на заднем сидении, а его автомобиль сам проехал на запрещенный сигнал светофора (возле ТРЦ Lavina), за что за ним и началось преследование. “Поездка с ветерком” закончилась аж на улице Рубежевской», - отметили в полиции.

Сразу после остановки водитель пытался скрыться, а после задержания – оказывал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем ударил его в лицо.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить быстрый тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу. Кроме того, заявил, что знает легкий способ как признать протокол недействительным.



«Водителем оказался Мельник Евгений Александрович. Ранее возглавлял патрульную полицию в городе Харькове. Кстати, на господина Евгения в 2014 уже составляли протокол за вождение в состоянии опьянения. Как говорит сам Евгений, его тогда подставили. Предоставлять водительское удостоверение не стал, не известно ли вообще оно у него есть», - отметили в ведомстве.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 сентября 2017 года утром в Днепре на ул. Панаса Мирного произошло ДТП с участием Chevrolet Aveo и служебного автомобиля полиции BMW X5.

17 октября 2017 года в Киеве на улице Саперно-Слободской произошла авария с участием пьяного сотрудника Печерского управления полиции.

10 марта 2018 года в Киеве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля полиции. 

Тэги: Киев, полиция, общество, Харьков, пьяный за рулем, криминал, автоновости

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