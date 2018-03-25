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«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко

«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал дело Надежды Савченко. Как выяснили журналисты «Фразы», Порошенко назвал историю разоблачения Савченко «достойной присутствия в учебниках для спецслужб».

Как сообщает «ТСН.ua», Порошенко поблагодарил спецслужбы за «мастерски раскрытое вражеское гнездо, которое готовило масштабные теракты в Киеве».



Тем временем в Кремле отрицают, что Савченко является агентом Москвы и назвали ее внутренней проблемой Украины.

«В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь „лагеря протеста“ под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников», — заявил Порошенко.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».

Позже Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, ее задержание и арест.

23 марта 2018 года Савченко объявила голодовку.

В тот же день, 23 марта, Шевченковский районный суд города Киева избрал Савченко меру пресечения в виде ареста сроком на 59 суток до 20 мая.

24 марта стало известно о том, что руководитель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко впервые прокомментировала ситуацию с Надеждой Савченко. Тимошенко заявила, что ее номер один в предвыборном списке «оказалась не на своем месте».

Тэги: Петр Порошенко, общество, уголовное дело, политика, спецслужбы, Надежда Савченко

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