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Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля

Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля

Ролик Союза армян Украины приуроченный к памяти Геноцида армян под названием «Спасибо за шанс расцвести вновь. Армяне» отобран для участия в престижном, уже 71-м Каннском кинофестивале. Как выяснили журналисты «Фразы, работу покажут в рамках внеконкурсной программы CANNES SHORT FILM CORNER в зале «Palais de festival», а выставлена она будет в украинском павильоне кинорынка.

Как сообщает AnalitikaUA.net, в пресс-службе Союза армян Украины напомнили, что ранее ролик уже принимал участие в международных кинофестивалях. В частности на фестивале социальной рекламы Molodiya Festival работа заняла почетное третье место.

Режиссерами анимации выступили наш соотечественник Андраник Берберян и его коллега Андрей Лидаговский. Ранее Андраник отмечал важность этой работы и тот факт, что она была положительно принята на всех платформах.

Напомним, это уже второй социальный ролик на тему геноцида армян. Первый был презентован 2016-м году.

В рамках мероприятий, посвященных Геноциду армян, по инициативе главы Союза армян Украины Вилена Шатворяна за два года установлены более 10 хачкаров в разных регионах страны, еще 10 хачкаров уже находятся в Украине, и начался процесс их установки в разных городах.

Тэги: Украина, общество, Армения, фильм, армяне, мир, культура

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Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
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Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
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