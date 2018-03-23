Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы

В Красной Поляне склоны курорта покрыл песок из Сахары. Как выяснили журналисты «Фразы», горнолыжники сняли на видео необычное явление.



Видео опубликовал «Сочи Экспресс». Из-за пыльной взвеси создается впечатление, что авторы ролика использовали светофильтр.

Причиной необычного явления, стала пыль из пустыни Сахара, достигшая Черноморского побережья.





«Кроме того, на нашем побережье сейчас началось активное цветение, пыльца растений в сухие ветреные дни насыщает нижние слои атмосферы, — пояснила заместитель начальника управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей Валентина Федорова. — При выпадении осадков все содержащиеся в воздухе взвешенные вещества вымываются из атмосферы и оседают у поверхности земли».

Явление, по словам специалистов, носит природный характер и не несет угрозы людям.



В то же время, за прошедшие сутки на юге Одесской области выпал снег желтого цвета. В Украинском гидрометцентре заявили, что опасности эта аномалия не несет.

«Это было вызвано перемещением пылевого облака на высоте 3-5 км из районов северной Африки», — говорится в сообщении.



Аномальное явление напугало жителей нескольких районов Бессарабии.

Ситуацию прокомментировал мэр города Измаила Андрей Абрамченко. Он сообщил в Facebook, что образцы снега были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

«Лабораторные исследования, проведенные специалистами Дунайской гидрометобсерватории, показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная, в осадке — песчано-коричневая смесь, вредных химических веществ не обнаружено», — пишет мэр.

Ранее СМИ сообщали, что в январе 2013 года красная песчаная буря накрыла побережье Австралии.