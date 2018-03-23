Во время открытия детского садика на Ровенщине огромная сосулька едва не попала в голову охранника Порошенко

Большая сосулька сорвалась с крыши и упала у ног предположительно охранника президента Украины Петра Порошенко в то время, как он открывал дошкольное учебное заведение в Ровенской области. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий момент зафиксирован на видео, опубликованном на официальной странице главы государства в Facebook.

В частности, на третьей минуте ролика можно видеть, как в ходе речи президента на некотором расстоянии от здания у стены стоит рослый мужчина, похожий на охранника, когда у его ног разбивается кусок льда. В это время президент как раз рассказывал о десятках миллиардов гривен, полученных от децентрализации, «откуда и берутся такие детские сады».

«Вы когда-нибудь видели такой красавец?», — многозначительно спросил Порошенко присутствующих. Хладнокровно выдержав паузу охранник посмотрел вверх и отошел на задний план.

Как сообщала «Фраза», 22 февраля 2010 года в центре Киева сосулька повлекла черепно-мозговую травму у 38-летней француженки.

26 декабря 2012 года во Львове сосулька упала с крыши дома и ударила 34-летнего прохожего, после чего он был госпитализирован в больницу с травмой головы.