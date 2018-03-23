В Австралии более 130 дельфинов выбросились на берег и погибли

Более 130 дельфинов-гринд погибли, выбросившись на берег в заливе Хэмелин на юго-западном побережье Австралии. Как выяснили журналисты «Фразы», в целом на суше оказалось около 150 животных, однако около 15 из них выжили.



Как сообщает PerthNow, дельфины находятся на мелководье, и сотрудники природоохранных служб надеются, что с приливом они смогут уйти на глубину.



Ведутся работы по уборке туш погибших особей. У них возьмут анализы, чтобы попытаться выяснить причины их гибели.

Western Australia: More than 150 whales have beached themselves near the south-west town of Augusta. Parks and Wildlife staff are on-site to save the 75 animals still alive. #7News pic.twitter.com/I1O1yxwhrM — 7 News Brisbane (@7NewsBrisbane) 23 марта 2018 г.

Пляжи в окрестностях закрыты для посещения; местных жителей предупредили об угрозе нападения акул.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2017 года сотни черных дельфинов выбросились на побережье залива Голден, на севере Южного острова Новой Зеландии. Специалисты, занимавшиеся спасением животных, насчитали на берегу более 400 китообразных, 300 из них погибли.

