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«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной

«Меньше двух литров водки не выпивала»: Москаль утверждает, что Савченко попала в плен, будучи сильно пьяной

Народный депутат Украины Надежда Савченко попала в плен к ополченцам самопровозглашенных республик Донбасса, будучи в нетрезвом состоянии. Как выяснили журналисты "Фразы" об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Закарпатской области Геннадий Москаль.

По его словам, в июне 2014 года Савченко, принимавшая тогда участие в вооруженном конфликте на востоке страны в составе добровольческого батальона «Айдар», самовольно поехала на передовую, фактически дезертировав. Москаль подчеркнул, что на тот момент она являлась кадровым военным Вооруженных сил Украины.

«Меньше двух литров водки в день она не выпивала. Поехали они, значит, валить сепаров (сторонников самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик") — ну и довалились. 15 бойцов АТО по ее вине погибли в тот день, она пьяная свалилась с бронетранспортера, ее забрали эти боевики или россияне», — рассказал Москаль.

Напоминаем, что Савченко попала в плен к ополченцам Донбасса в июне 2014 года. Месяц спустя ее поместили под стражу в России. В ходе следствия она несколько раз объявляла сухую голодовку. В марте 2016 года суд в Ростовской области приговорил ее к 22 годам лишения свободы, признав виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В мае того же года президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, после чего Савченко вернулась на родину.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что якобы Савченко принесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

20 марта Савченко дала брифинг.

21 марта 2018 года в здании Верховной Рады установили оборудование для сканирования содержимого сумок народных депутатов Украины.

Тэги: Геннадий Москаль, политика, криминал, Надежда Савченко

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