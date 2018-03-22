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Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия

Нардепы отказываются проходить проверку на наличие оружия

Сегодня, 22 марта, Верховная Рада Украины первый день работает в условиях специального режима допуска в зал заседаний. Как выяснили журналисты «Фразы», депутаты должны проходить через металлоискатель, а их вещи сканируются рентгеновской установкой.

Как сообщает «Украинская правда», народный депутат Украины Владимир Парасюк отказался предоставить личные вещи для досмотра представителю Государственной охраны. Когда нардеп «убегал от проверки», его во второй раз встретила госохрана и снова попросила об осмотре.
На этот раз Парасюк согласился на осмотр и очень эмоционально стал выкладывать вещи из сумки прямо на пол, демонстрируя и комментируя каждую из них.

Среди вещей были, в частности, ноутбук и зарядное устройство.

По словам очевидцев, Парасюк снял с джинсов ремень и резко одел его на шею одному из представителей госохраны.

Он также заявил журналистам, что проверки проводятся выборочно, в зависимости от политической силы, в которую входит депутат.

«Они говорят: вы должны пройти с нами, мы вас должны осмотреть, то есть раздеться, и тогда вы пойдете на свое рабочее место. На такое я не подпишусь. Если говорить об их допотопной технике, которая пикает на всё подряд, в том числе и на ремень, — я в шутку сказал: а если у меня пояс верности от жены или девушки, то что, мне трусы перед вами снимать?» — сказал Парасюк.

Журналистка Марьяна Пьецух написала в Facebook, что от осмотра на входе отказывался также нардеп от «Самопомощи» Семен Семенченко.

Первый заместитель главы парламента Ирина Геращенко также заявила, что «депутаты возмущаются по поводу системы проверки и осмотра».

«Громче всех возмущаются и скандалят те, кто устанавливал палаточный городок с требованием ... снять депутатскую неприкосновенность. Но когда речь идет о личном контроле — кричат о статусе и неприкосновенности», — заявила Герщенко.

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта 2018 года появилась информация о том, что якобы Савченко принесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

20 марта Савченко дала брифинг.

21 марта 2018 года в здании Верховной Рады установили оборудование для сканирования содержимого сумок народных депутатов Украины.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, народный депутат, оружие, политика, криминал, Владимир Парасюк

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