Депутаты согласились на арест Савченко. Ее задержали прямо в здании Верховной Рады

Верховная Рада Украины поддержала представление Генеральной прокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Как выяснили журналисты «Фразы», за разрешение на привлечение ее к ответственности проголосовали 291 депутат.

Как сообщает «Интефракс-Украина», за разрешение на задержание проголосовали 277 народных депутатов, на арест — 268.

Во время голосования Савченко находилась в зале заседаний и наблюдала за процессом, после чего накинула на плечи пальто и покинула зал заседаний Верховной Рады и вышла на прилегающую к парламенту площадь Конституции, где собрались ее сторонники и противники. Там же она встретилась со своей сестрой Верой, передала ей звезду Героя Украины и вернулась в помещение.

Отметим, что в ходе прений в поддержку Савченко не выступил ни один депутат.

Однако против такого решения проголосовали 10 народных депутатов. Среди них Михаил Добкин, Вадим Новинский, Нестор Шуфрич, Евгений Балицкий, Вадим Рабинович, Николай Скорик и Игорь Шурма от «Оппоблока», а также Аркадий Корнацкий и Вадим Кривохатько из БПП, и внефракционный Евгений Мураев.

После принятия решения одиозную летчицу задержали прямо в помещении Верховной Рады. Следователь зачитал ей подозрение и сообщил о задержании.

В данный момент, как сообщает «Украинская правда», Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Как сообщала «Фраза», 22 марта 2018 года регламентный комитет Верховной Рады дал разрешение на снятие неприкосновенности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

В тот же день в ходе выступления в Верховной Раде Генеральный прокурор Юрий Луценко показал часть видео, на котором показываются некоторые эпизоды подготовки к, по его словам, «теракту, направленному на свержение украинского государства».