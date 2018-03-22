ГПУ опубликовала видео о том, как Савченко готовила «теракт, направленный на свержение украинского государства»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил в Верховной Раде видеодоказательства причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке террористического акта. Как выяснили журналисты «Фразы», общий объем материалов составляет 74 гигабайта информации, а совокупная продолжительность аудио- и видеоматериалов — примерно трое суток.

Как сообщает «Украинская правда», в видео указывается, что 17 ноября 2017 года на КПВВ «Майорск» Владимир Рубан и Надежда Савченко пересекли линию разграничения с оккупированными территориями Донецка. При этом уточняется, что сама нардеп пряталась в авто, где лежало оружие, предоставленное ​​боевиками ОРДЛО.

Демонстрация записи разговора начинается с диалога Березня и Кита, которые пытаются понять, как Савченко безопасно выйти из автомобиля. Слышно, как они стучат в металлические двери авто и просят «Надю» открыть дверь.

После того, как она вышла из авто, люди начинают перечислять и называть то, что привезли.

Далее сообщается, что 23 ноября 2017 года Рубан на Савченко, пересекая линию разграничения, встретились на квартире в Бахмуте с Китом и Березнем.

Выступая с трибуны Верховной Рады Генеральный прокурор заявил, что расстрелять центр города Савченко и Владимир Рубан планировали с Труханова острова. «Злоумышленники планировали установить гранатометы на Трухановом острове или на барже Днепра и обстрелять центр Киева. Не прицельно. Кто в этом пострадал бы больше — депутаты или простые украинцы?», — спросил Луценко.

Он добавил, что это был «теракт, направленный на свержение украинского государства». По словам Луценко, с ОРДЛО Савченко и Рубан привезли пулемет «Утес», пробивающий бронированные автомобили, 11 автоматов и пулеметов, крупнокалиберную 12,7 винтовку «Топаз», которую производят только в «ДРН» и которая пробивает броню на большом расстоянии, и 260 патронов к ней.

«Два ручных противотанковых гранатомета РПГ-7В с 12 реактивными гранатами к ним для поражения тяжелой бронированной техники, в том числе танков и личного состава в укрытиях; РПГ-22 — прицельная дальность 250 м и 6 мин к ним, 4 миномета калибра 120 мм — любимое оружие террористов „ДНР“, бьет на 7 км, разлет элементов более 200 м, каждый снаряд несет 4 кг взрывчатки, и 3 снаряда пробивают потолок любого дома; 12 осколочных противопехотных мин МОН-50 — дальность поражения 80 м, каждая содержит 0,7 кг взрывчатки; 60 гранат РГД-5 — радиус поражения 25 м — все это должно было создать хаос на улицах», — перечислил Луценко.

Он напомнил, что за звонок о ложном минировании дают до 5 лет заключения. «Для тех, кто якобы проверял бдительность СБУ — проверили, она на месте», — сказал Луценко, добавив, что за деяния Савченко предусмотрена высшая мера наказания.

В то же время, как сообщает «Интерфакс-Украина», Савченко заявила с трибуны, что добровольно не откажется от Звезды Героя Украины и депутатского мандата. «Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай Звезду. Но они поймут, если я отдам на растерзание тем, кто будет потом порохоботить. А если я отдам, те, кто порохоботят, все равно будут лить дерьмо. Так вопрос: стоит ли мне предавать народ Украины, отдавая Звезду Героя Украины? Нет, не предам. Это звание дается нелегко. Это звание дается кровью. Я доказывала, что являюсь Героем Украины в московских тюрьмах», — заявила Савченко.

В ходе выступления она в очередной раз назвала все происходящее сюрреализмом, подчеркнула, что часть из показанных в видеозаписи Генпрокуратуры ее диалогов она произносила сознательно, зная, что ее записывают.

Также Савченко заявила, что, если бы в парламенте не присутствовали сотрудники аппарата Верховной Рады и журналисты, «люстрация у вас (депутатов) была бы уже давно». «Украинцы сейчас хотят мира и с той, и с другой стороны», — сказала Савченко.

После этой фразы в сессионном зале послышался приглушенный возглас нардепов. «Если бы кто-то из вас поехал и поговорил с украинцами от запада до востока, вы поняли бы, что единственное зло в Украине, которое не дает мира, это украинская власть, а зло вне Украины, которое не дает мира — это российская власть», — продолжила она.

Савченко также заявила, что напугать ее не удастся, и она не согласится на сделки со следствием, если таковые ей предложат. При этом она выразила убеждение, что ее коллеги по парламенту испытывают страх.

После 5-минутного выступления Савченко замолчала, однако не пожелала покинуть трибуну, требуя от спикера парламента Андрея Парубия отведенных под ее выступление 15 минут, однако спикер не согласился с требованием депутата и передал слово руководителю парламентского комитета по вопросам регламента Павлу Пинзенику.

По информации корреспондента «Украинской правды», народный депутат из «Народного фронта» Антон Геращенко подарил ей книгу «Политический терроризм Российской империи».

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

На заседании регламентного комитета 22 марта Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном.