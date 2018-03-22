Луценко рассказывает подробности подготовки государственного переворота Савченко и Рубаном. Онлайн-трансляция

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что в распоряжении правоохранителей имеются показания одного из офицеров Вооруженных сил Украины о том, что народный депутат Надежда Савченко вербовала офицеров для совершения терактов в центре Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», прокурор утверждает, что располагает также аудио- и видеозаписями этих разговоров.

Как сообщает «Украинская правда», в ходе заседания регламентного комитета 22 марта, который рассматривает представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, Луценко рассказал, что в 2017 году «Рубан и Савченко вступили в сговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, планировали широкомасштабную террористическую атаку на центр столицы, где сосредоточены административные и жилые дома».

«Для получения оружия Рубан и Савченко не позднее ноября 2017 достигли договоренности с главарем террористической организации „ДНР“ Захарченко, который позже и передал оружие для этого теракта», — рассказал Луценко, добавив, что в течение лета и осени Рубан и Савченко подыскивали соучастников и исполнителей теракта.

«Лично Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам различных частей ВСУ. Летом 2017 года Савченко обратилась к офицерам 8 полка спецназначения ВСУ, которая дислоцируется в Харькове, которые на момент контакта с нардепом были в зоне АТО, — продолжил Генпрокурор. — Офицеры Брезень, Захарченко, Лящ и Кот получили лично от нее предложение совершать теракты».

По его словам, сначала офицеры «пришли к выводу, что это простой бред неуравновешенного психически человека. Но когда в ноябре к этим же офицерам обратился Рубан, дав средства на покупку грузового автомобиля для перевозки оружия с ДНР в Украину, офицеры немедленно сообщили об этом СБУ».

Он добавил, что эти офицеры были привлечены к негласным следственным розыскным действиям, а Рубан и Савченко были уверены, что офицеры и их подчиненные стали их соучастниками и «откровенно делились с ними своими планами и намерениями».

«Процитирую. Один из офицеров в суде предоставил показание, что в город Бахмут Савченко приехала с Рубаном. Савченко сказала, что они поедут на территорию ОРДЛО. В связи с этим Рубан попросил приобрести им грузовой автобус и дал 8,5 тысяч долларов. На следующий день, 20.11. 17 года, я передал данный автобус Рубану в городе Бахмут. Рубан и Савченко проехали на этом авто в КПВВ „Майорское“. И непосредственно перед отъездом Савченко рассказала, что на обратной дороге они повезут минометы », — прочитал показания офицера Луценко.

Офицер также указал, что 23 ноября ему позвонила Савченко, сказала, что везет с Рубаном «с ОРДЛО минометы и оружие» и попросила офицера помочь им провести это через КПВВ. «В первой половине я дня встретил микроавтобус „Мерседенс Бенц спринтер“. Савченко была в грузовом отделении авто. Проехав несколько километров, автобус остановился, из багажного отсека вышла Савченко, некоторое время я, Савченко и Рубан обсуждали, какое именно оружие они привезли с ОРДЛО» , — процитировал Луценко показания офицера.

Он добавил, что эти данные подтверждены данными мобильных операторов связи, которые фиксировали местонахождение телефонов Рубана в ОРДЛО. «Все эти действия зафиксированы на аудио и видео. Нахождение Савченко в этом автомобиле зафиксировано, это будет продемонстрировано в зале Верховной Рады», — подытожил Луценко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», Луценко также заявил, что следствие располагает фактами участия представителей Российской Федерации в реализации данного плана. «Мы имеем факты, которые доказывают участие Российской Федерации как врага Украинской державы, в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к осуществлению террористического акта против высшего руководства страны, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя», — сказал Луценко, сообщив, что следователи установили факты передачи военнослужащими ВС РФ оружия Савченко и Рубану для совершения ими вооруженного госпереворота. Он назвал фамилии и позывные указанных российских военнослужащих (в том числе одного в звании полковника), а также украинские фамилии-прикрытия, под которыми они «работали» в ОРДЛО.

Генпрокурор также подчеркнул, что инкриминируемые Савченко статьи УК Украины квалифицируются как особо тяжкие и предусматривают санкцию исключительно в виде содержания под стражей.

В свою очередь, Савченко заявила, что умышленно, зная о том, что украинские спецслужбы организовали наблюдение и сбор информации с целью ее компрометации, «подыгрывала» им и действительно составляла планы по нападению на Верховную Раду и по прочие незаконные действия.

«Мы сидели в кабинете одного офицера, я даже не забрала ту бумажку, на которой рисовала как выглядит Верховная Рада, как можно забросать ее гранатами. Я рисовала это, и каждый офицер уже тогда знал, что — нет (этот план неосуществим). Сами офицеры предлагали другие варианты, не я предлагала, — подчеркнула Савченко. — Офицеры предлагали другие варианты: почему бы не приехать к Турчинову на день рождения, где вы все будете».

«Мы с этого насмехались, потому что каждый офицер и каждый солдат об этом думает на фронте, разрисовывает какие хочешь модели, но никто не выносит ни вслух, ни в реальность», — добавила Савченко.

Кроме того, она признала, что снимала видео в парламенте, но это был стрим — онлайн-трансляция, вроде тех, что регулярно ведут многие другие депутаты. «Я никогда такие глупости не делала. Потом я взяла телефон и начала стримить: как выглядит Верховная Рада изнутри, какой купол, как сидят депутаты, и это лежит в материалах доказательства того, как я показываю, где нужно нанести удар, где уязвима Верховная Рада», — сказала парламентарий, добавив, что здание украинского парламента не так легко разрушить.

Прямую трансляцию заседания ведет телеканал «112 Украина» на своем канале в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 15 марта 2018 года появилась информация о том что народного депутата Украины Надежду Савченко подозревают в соучастии и подготовке государственного переворота в Украине по делу Рубана. Об этом рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

В тот же день СМИ сообщили, что Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».