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Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат

Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат

29 марта в украинский прокат выходит экранизация детективного бестселлера — триллер «Девушка в тумане». Как выяснили журналисты «Фразы», главные роли в фильме исполнили Тони Сервилло и Жан Рено.

События происходят в маленьком альпийском городке. В канун Рождества 16-летняя Анна Лу, выйдя из дома, бесследно исчезает. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей — ничего. Вскоре в городе появляется инспектор Фогель, знаменитый специалист по поимке маньяков и серийных убийц.

Главную роль в фильме исполнил звезда итальянского кино, лауреат Европейской киноакадемии Тони Сервилло, знакомый украинским зрителям по работе с Паоло Соррентино — в первую очередь, в ленте «Великая красота». Роль психиатра Аугусто Флореса, который присоединяется к расследованию, стала одной из последних для знаменитого француза Жана Рено — недавно актер заявил об окончании карьеры.

Режиссером фильма выступил автор романа «Девушка в тумане», писатель Донато Карризи. Это его первая работа в кино — свой бестселлер он писал, зная, что книгу ждет экранизация. Продюсеры будущей ленты предложили Карризи написать сценарий для «чистого триллера». До того, как стать одним из самых успешных итальянских авторов, Карризи работал криминалистом и адвокатом. «Девушка в тумане» была издана в 26 странах и продана более чем миллионным тиражом. Фильм стал хитом итальянского проката, заняв третье место по итогам годовых кассовых сборов — уступив только блокбастерам «Тор: Рагнарок» и «Оно».

«Источники моего режиссерского вдохновения — нуары 60-х и выдающиеся триллеры 90-х, например, „Молчание ягнят“ и „Семь“. Поэтому у нас „ретроизображение“, широкоэкранный формат и саундтрек с оркестровой музыкой» — комментирует свой фильм Карризи.

Медиапартнеры: «Фраза», Максі ТВ, NRJ, Деловая столица, Фокус, Детектор медіа, M!nd, Kino-teatr.

 

Тэги: кино, культура

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Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
Триллер «Девушка в тумане» с Жаном Рено выходит в украинский прокат
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