Не пропустите продолжение культового бойцовского экшна. Скоро на украинских экранах

Фильм «Кикбоксер: Реванш» выходит в кинотеатрах Украины уже 5 апреля. Как выяснили журналисты «Фразы», главные роли в фильме исполняют мировые звезды кино и спорта: многократный чемпион мира по боксу Майк Тайсон, легенда футбола Рональдиньо, Гафтор Бйорнссон (Грегор «Гора» Клиган с «Игры престолов»), Жан-Клод Ван Дамм ( «Универсальный солдат»), Кристофер Ламберт («Горец»).

Этот фильм — продолжение широко известного боевика 90-х «Кикбоксер», на котором выросли 85% ребят.

Фильм рассказывает про уже известного Курта Слоана, который давно покинул дело своей жизни — чрезвычайно жесткие бойцовские поединки. Улетев из Тайланда, он решил никогда больше не возвращаться на ринг. Но уже вскоре находятся люди, которые заинтересованы в другом. Перед Куртом новый вызов — освободить свою любимую и выйти на ринг против боксера-гиганта Монгкута, устроив грандиозную смертельную битву.

Фильм выходит при поддержке телеканала ICTV, Национальной федерации кикбоксинга Украины «ВАКО», делового медиапартнера Фокус, модного партнера Elle Man, партнера перевода фильма Eureka, дистрибьюторской компании KINOLIFE Distributon, национальных медиапартнеров фильма: «Фраза», Proman Ukraine, Страна, Gazeta.ua, Газета по-украински, Обозреватель, Хорошее кино, 44.ua, KINOFILMS.UA, GoFit, а также — региональных партнеров фильма: MoeMisto.ua Киев, MIND.UA, 056.ua, ВЫХОДНОЙ-Днепр, Информатор, 032.ua, канал 24, радио Максимум FM, Zaxid.net, FM Галичина, Львовская газета, Afisha.lviv.ua, 048.ua, ForshMag, 057.ua, KHARKIV POST, Afisha.zp.ua, 061.ua, ИНДУСТРИАЛКА.