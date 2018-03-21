Российский телеведущий оговорился по Фрейду, говоря о поздравлении Трампом Путина

Журналисты российского государственного телеканала назвали Владимира Путина победителем американских выборов в президенты. Как выяснили журналисты «Фразы», впоследствии запись с оговоркой была удалена с официального канала «России-1» в YouTube, однако СМИ ее сохранили.

«С уверенной победой на американских выборах Владимира Путина поздравил американский лидер», — оговорился ведущий новостной программы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «ИА Стекломой».

При этом, судя по опубликованному отрезку, диктор не заметил ошибку в собственной речи и не стал исправляться. Возможно, опечатку допустили редакторы суфлера.

Как утверждается, в выпуске, опубликованном на официальном сайте телеканала, ведущий произносит уже исправленную фразу — «на президентских выборах». Вероятно, эфир перезаписали уже без оговорки.

Как сообщали СМИ, 20 марта президент США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием на новый президентский срок. Американский лидер пообщался с Путиным вопреки протестам Белого Дома. Утверждается, что перед звонком сотрудники администрации президента положили Трампу на стол записку с надписью «Не нужно поздравлять».

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2016 года, после того как стало известно о победе Дональда Трампа на выборах президента США, одним из первых, кто поздравил его с победой был Владимир Путин.

Тогда же заседание в Госдуме РФ началось с аплодисментов, а фракция «ЛДПР» угощала присутствующих шапмпанским.