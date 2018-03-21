«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока

В сети набирает популярность видео, снятое учащимся школы № 9 г. Васильков Киевской области, на котором учительница всячески обзывает ученика, в т.ч. с использованием ненормативных выражений. Как выяснили журналисты "Фразы", ролик опубликовала в Facebook мать школьника Виктория Гедзь.

В комментариях она сообщила, что инцидент произошел на уроке физики, а реакцию учителя, по словам Гедзь, спровоцировал двойной щелчок авторучки.

«Ученик щелкнул два раза ручкой, чтобы записать домашнее задание, поскольку это был конец урока. В начале видео слышно, как педагог говорит: „Я тебя сейчас щелкну“», — написала Гедзь, подчеркнув, что это уже не первый агрессивный случай с данным учителем.

В настоящее время видео собрало 275 тысяч просмотров и 11 253 перепоста.

Как сообщали СМИ, в начале февраля 2017 года родители 4-летней девочки подозревали воспитателя киевского детсада в том, что она боксерским приемом пыталась улучшить за обедом аппетит их дочке. При этом в садике убеждали, что девочка сама ударилась.

В сентябре 2017 года в детском саду № 9, «Ласточка», в Ворзеле Киевской области заведующая избила 5-летнего мальчика.

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В марте 2018 года на Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.