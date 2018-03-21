Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре

Католикос всех армян Гарегин II провел церемонию освящения только что отстроенной армянской церкви Святого Григора Лусаворича в городе Днепр. Как выяснили журналисты "Фразы", перед зданием церкви Католикоса всех армян с большим воодушевлением и аплодисментами приветствовали сотни армян из разных общин, прибывших в Днепр в связи со столь радостным событием.

На церемонии освящения присутствовали также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, глава областной Рады Днепропетровска Глеб Пригунов, мэр Днепра Борис Филатов и другие, сообщает AnalitikaUA.net.

После церемонии освящения Гарегин II благословил армян Днепра, поздравив их с открытием нового молитвенного дома. Он также поблагодарил должностных лиц Украины, власти области и города за содействие армянской общине.

В освященной церкви была отслужена первая литургия.

16 марта, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора (ул. Горловская 215).

В ходе своего пребывания в столице Украины Католикос всех армян Гарегин II принял участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры Украины.

После посещения квартальной конференции Союза армян Украины, состоявшейся в Киеве, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора, в будущем одного из крупнейших армянских храмов Европы.

На освящении Католикос Гарегин II наградил председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна орденом Святого Нерсеса Шнорали, как инициатора строительства и идентификации армянских церквей в Украине.

Напомним, 16 марта в конференц-зале гостиницы Hyatt Regency Kyiv прошла первая квартальная конференция Союза армян Украины 2018 года.

В мероприятиях приняли участие также посол США в Украине Мари Йованович, посол РА в Украине Андраник Манукян, Министр внутренних дел Арсен Аваков, Глава Украинской Епархии ААЦ Епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, видные общественные деятели.