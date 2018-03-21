Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре

Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре

Католикос всех армян Гарегин II провел церемонию освящения только что отстроенной армянской церкви Святого Григора Лусаворича в городе Днепр. Как выяснили журналисты "Фразы", перед зданием церкви Католикоса всех армян с большим воодушевлением и аплодисментами приветствовали сотни армян из разных общин, прибывших в Днепр в связи со столь радостным событием. 

На церемонии освящения присутствовали также губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко, глава областной Рады Днепропетровска Глеб Пригунов, мэр Днепра Борис Филатов и другие, сообщает AnalitikaUA.net.

После церемонии освящения Гарегин II благословил армян Днепра, поздравив их с открытием нового молитвенного дома. Он также поблагодарил должностных лиц Украины, власти области и города за содействие армянской общине.

В освященной церкви была отслужена первая литургия.

16 марта, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора (ул. Горловская 215).

В ходе своего пребывания в столице Украины Католикос всех армян Гарегин II принял участие в ряде знаковых мероприятий армянской диаспоры Украины.

После посещения квартальной конференции Союза армян Украины, состоявшейся в Киеве, Патриарх Гарегин Второй провел чин освящения фундамента возводящегося в Киеве армянского кафедрального собора, в будущем одного из крупнейших армянских храмов Европы.

На освящении Католикос Гарегин II наградил председателя Союза армян Украины Вилена Шатворяна орденом Святого Нерсеса Шнорали, как инициатора строительства и идентификации армянских церквей в Украине.

Напомним, 16 марта в конференц-зале гостиницы Hyatt Regency Kyiv прошла первая квартальная конференция Союза армян Украины 2018 года.

В мероприятиях приняли участие также посол США в Украине Мари Йованович, посол РА в Украине Андраник Манукян, Министр внутренних дел Арсен Аваков, Глава Украинской Епархии ААЦ Епископ Маркос Оганесян, руководители региональных армянских общин, видные общественные деятели.

Тэги: общество, армяне, мир, церковь, культура

Комментарии

Колонка автора
20.03.18 08:59

Кругом враги и заговоры. Паранойя обанкротившейся власти

Автор: Александр Карпец

Статьи

21.03.18 09:41

Должников за коммуналку оставят без хлеба?

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине
21.03.18 09:01
989
Последние новости
21.03.18 11:53

«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
21.03.18 11:40

«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
21.03.18 11:22

Соратник Березовского погиб во время сексуальной игры с молодым любовником, – СМИ
21.03.18 10:46

Пугачева пожаловалась на то, что ей трудно дышать и трудно ходить
21.03.18 10:40

Несмотря на рост цен и тарифов, Украина попала в рейтинг самых дешевых стран мира
21.03.18 09:58

Россия вывезла своих дипломатов из Лондона на самолете, который засветился в скандале с контрабандой кокаина
21.03.18 09:55

Появились доказательства того, что «полезная для власти» война будет длиться вечно
21.03.18 09:20

В Украине может появиться третий реальный кандидат в президенты
21.03.18 09:13

После истории с «гранатами Савченко» в парламенте появились сейфы для оружия депутатов
21.03.18 09:01

Минюст арестовал все имущество «Газпрома» в Украине

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Видели руку, видели ногу»: в Запорожье на складе более двух месяцев хранились тонны медицинских отходов
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
«Ты тварь! Ты с*ка!»: на Киевщине учительница оскорбляла ученика во время урока
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Католикос Гарегин II освятил новую армянскую церковь в Днепре
Савченко дала брифинг в Раде
Савченко дала брифинг в Раде
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
В Харькове пьяный водитель устроил гонки с полицией, посадив в машину ребенка
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?
В центре Кишинева в магазине прогремел взрыв. Есть погибшие
В центре Кишинева в магазине прогремел взрыв. Есть погибшие
В США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля
В США зафиксирована первая смерть от беспилотного автомобиля
В Коростене пьяные школьницы устроили кровавые разборки
В Коростене пьяные школьницы устроили кровавые разборки
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов