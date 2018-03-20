Савченко дала брифинг в Раде

Народный депутат Украины Надежда Савченко дала брифинг в Верховной Раде. Как выясниди журналисты «Фразы», трансляцию вел телеканал «News One».

Во время брифинга в Верховной Раде Надежда Савченко заявила, что ее трижды предупреждали о приказе из Администрации президента Украины ее убить.

«Первый раз я получила предупреждение, что есть приказ Банковой о моей физической ликвидации, от Администрации президента, от Тарана (экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Таранов), вскоре после чего он погиб», — подчеркнула Савченко.

По ее словам, во второй раз она получила предупреждение от внешней разведки. «Второй раз я получила предупреждение от внешней разведки, что есть приказ о моей ликвидации, опять таки с Банковой. Моя сестра лично ездила общаться с Кондратюком Валерием (заместитель главы Администрации президента, а до этого был начальником Главного управления разведки Министерства обороны), чтобы это остановить», — сказала Савченко.

«В третий раз меня предупредили, что так же я стою под ликвидацией с Банковой, и назвали подразделение специальных сил, которое будет выполнять эту работу», — добавила она. По словам Савченко, после этого она «поняла, что четвертый раз могут не предупредить».

Также Савченко заявляет, что дважды была на оккупированной территории Донбасса. По ее словам, впервые она посетила оккупированную территорию с тем, чтобы, в частности, «увидеть пленных и выявить их». А во второй раз, сообщила депутат, «для того чтобы предупредить их об их освобождении и что освобождены будут не все».

«Я прекрасно понимала, как будет затягиваться ситуация и почему она политически выгодна в первую очередь Порошенко, в том числе. Как политически выгодно разыгрывать бонусы опять-таки военнопленных. Поэтому мне надо было предупредить ребят для того, чтобы потом они не накладывали на себя руки, чтобы потом у них не было депрессии», — пояснила Савченко. По ее словам, они должны были понять, что если «при первом освобождении не попали на украинскую территорию, то в другие разы они будут обязательно освобождены».

Как сообщала «Фраза», в тот же день появилась информация о том, что якобы Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о том, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».