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Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины

Савченко сняла ролик, который может сделать ее президентом Украины

Соратники народного депутата Украины, Героя Украины Надежды Савченко сняли ролик с участием депутата. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик является ответом на последние события, связанные с обвинением Савченко в госизмене и заявлениями Генерального прокурора Украины Юрия Луценко о том, что Савченко планировала взорвать Раду.

Видео разместила на своей странице пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

В ролике в пустом зале Верховной Рады, после нагнетающей музыки, с саркастической улыбкой говорит: «Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся». После слов Савченко появляется надпись: «Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины».

В то же время в соцсетях распространяется еще один ролик, но с некоторыми отличиями. В нем на фоне пустого зала Рады и нагнетающей музыки Савченко говорит: «Ба-бах! Всра**ся?» и подпись: «Надежда Савченко. Депутат от народа».

 

В комментарии «Украинской правде» Татьяна Проторченко пояснила, что основной посыл ролика в том, что парламентарии боятся собственных выдумок.

«У всех людей все нормально с восприятием. А депутаты Верховной Рады сами себе что-то придумали, сами себе испугались», — сказала Проторченко.

«Им раньше никогда не было страшно, а теперь они чего-то не понимают, потому что есть люди не такие как они. Есть честные, порядочные, преданные этой стране, которые делают свое дело и которые давали присягу украинскому народу. Они (депутаты — ред) сами себе что-то придумали и сами себе теперь ходят и создают дополнительные проблемы», — добавила она.

Проторченко отметила, что непонятно, что в головах нардепов, но обычные люди ничего не боятся.

«А то, что у них там в головах, то у них... Даже те, которые пришли к власти на волне Майдана, уже вросли в эти кресла. Вот и весь посыл», — сказала она.

Как сообщали СМИ, 15 марта 2018 года на заседании Верховной Рады Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие располагает неопровержимыми доказательствами подготовки внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко терактов, в частности взрывов в сессионном зале парламента. «У следствия есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала, лично вербовала, лично отдавала указания: как провести террористический акт здесь, в этом зале. Уничтожить двумя боевыми гранатами две ложи в парламенте, из минометов обстрелять купол парламента и из автоматов добивать тех, кто бы выжил», — сказал он.

Как сообщала «Фраза», в тот же день появилась информация о том, что якобы Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. К ней подошли несколько депутатов от фракции «Народный фронт», в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус. После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

В интервью «Фразе» она заявила, что ее никто не выводил: «Я просто общалась со своими коллегами, с которыми, кстати, общаюсь достаточно часто, и потом мы просто пошли на перекур». Однако не стала отвечать на вопрос, были ли у нее с собой гранаты, подчеркнув, что тогда «впервые увидела в глазах депутатов настоящий ужас».

Напомним, Верховная Рада Украины исключила Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. Тогда же появилась информация о ттом, что, якобы, Савченко пронесла в парламент гранаты.

16 марта 2018 года Савченко внесли в базу сайта «Миротворец». Информация о ней размещена в разделе «Чистилище».

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, политика, выборы Президента Украины, Надежда Савченко

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