Исчезнувшее в прошлом году «Лох-несское чудовище» выбросило на океанский берег в США?

На берег американского штата Джорджия выбросило тело мертвого морского чудовища. Как выяснили журналисты «Фразы», странное существо снял на видео во время круиза по морскому заповеднику один из туристов.

Как сообщает Daily Mail, автор видео американец Джефф Уоррен рассказал, что сначала принял животное за мертвого морского котика. Однако, когда их корабль подплыл ближе, пассажиры рассмотрели «нечто, больше похожее на лох-несское чудовище» с длинной шеей и маленькой головой.

На данный момент происхождение существа еще не установлено. Глава Службы рыбной и дикой природы США Дэн Эш пояснил, что иногда разлагающиеся тела акул могут походить на плезиозавров.

Лох-несское чудовище, Несси — городская легенда, согласно которой в шотландском озере Лох-Несс обитает большое чудовище. Направление исследований, занимающееся поисками этого мифического персонажа, относится к пара- и псевдонауке — криптозоологии.

Большинство сторонников существования чудовища считали его реликтовым плезиозавром, но за 70 лет наблюдений не удалось найти ни одного трупа животного. Однако плезиозавры были жителями теплых тропических морей, и возможность их существования в холодных водах Лох-Несса вызывает сильные сомнения. Высказывались и гипотезы о криптидах — неизвестных науке животных (огромная рыба, длинношеий тюлень, гигантский моллюск). Предлагались и другие версии происхождения Несси, не требующие гипотезы о реликтовых или неизвестных науке существах.

Как сообщала «Фраза», в мае 2017 года хранитель официального реестра регистрации наблюдений за Лох-несским чудовищем (Official Loch Ness Monster Sightings Register) Гарри Кэмпбелл объявил о его пропаже. Основанием стало восьмимесячное отсутствие каких-либо сообщений от очевидцев.

Напомним, весной 2007 года ученые из Массачусетского технологического института обследуя дно шотландского озера Лох-Несс увидели живое существо, выползающее из-под ила. При ближайшем рассмотрении оно оказалось жабой, что по-своему сенсационно — земноводные на такой глубине не водятся.

Летом того же года появилась уникальная видеозапись лохнесского чудовища.

В августе 2009 года некий Джейсон Кук случайно обнаружил фотографию Лохнесского чудовища через сервис на сайте Google Earth.

В июле 2011 года на территории Шотландии было найдено тело водоплавающего животного размером около 9 метров, внешне напоминающее доисторических динозавров или морских змеев.