В центре Кишинева в магазине прогремел взрыв. Есть погибшие

В Молдове в центре Кишинева произошел взрыв. Как выяснили журналисты «Фразы» взрыв произошел в продовольственном магазине.

Как сообщает канал Publika.md, по предварительной информации, в результате инцидента погибли два человека.

В свою очередь, портал Deschide.md, уточняет, что взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать алкоголь. Получив отказ один из покупателей взорвал в магазине гранату.

В результате инцидента мужчина погиб. Кроме того, погиб продавец магазина. Еще двое получили ранения.

Место инцидента оцеплено. Проводится расследование.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 января 2018 года в спальном районе Харькове на улице Клочковской возле супермаркета произошел взрыв, пострадали женщина и мальчик 2016 года рождения.

13 марта 2018 года в Киеве на Подоле мужчина открыл стрельбу в магазине. Была ранена женщина.