Рабочие Чернобыльской АЭС взобрались на саркофаг ради спасения собаки

Рабочие Чернобыльской АЭС спасли бродячую собаку, которая забралась на саркофаг над разрушенным реактором станции. Как выяснили журналисты «Фразы», видео спасение опубликовано на официальной странице благотворительной организации Clean Futures Fund в Facebook.

Как сообщает «ФАКТЫ», вероятнее всего, собака забралась на крышу конфайнмента по служебной лестнице и спуститься назад уже не могла. Помощь подоспела вовремя — у собаки не было шансов выжить при падении со стометровой высоты.

На видео видно, как двое рабочих поднялись на крышу стометрового здания, чтобы спасти животное. В ходе спасательной операции им пришлось воспользоваться альпинистским снаряжением.

Закрепив на собаке спасательные ремни, рабочие вместе с животным спустились на землю.

Как утверждается, через несколько дней после спасательной операции возле служебной лестницы конфайнмента была обнаружена вторая собака, после чего доступ к лестнице был заблокирован.

Как сообщала «Фраза», в апреле 2012 года начались монтажные работы по возведению арки нового конфайнмента над разрушенным энергоблоком.

В декабре 2013 года на энергоблоке завершился демонтаж вентиляционной трубы (объект ВТ-2), которая являлась последним препятствием для возведения над разрушенными конструкциями нового саркофага.

В ноябре 2016 года была установлена арка на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС, который был разрушен во время катастрофы 26 апреля 1986 года.