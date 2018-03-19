УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках

В украинской футбольной Премьер-лиге состоялись матчи 24-го тура. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» дома на «Олимпийском» принимало полтавскую «Ворсклу», а донецкий «Шахтер» в Харькове играл против «Мариуполя».

Александр Хацкевич после безвольного поражения от римского «Лацио» в Лиге Европы, сделал немало замен в стартовом составе. Пару центральных защитников составили Шабанов и Бурда, в центре поля — четыре новых человека из пяти: Ротань, Гармаш, Шапаренко и Вербич. Лишь голкипер, крайние защитники, Цыганков, Беседин и тот же Бурда снова вышли в основе.

И, как показала игра, этот шаг был вполне оправданным. Со стартовых секунд киевляне показали полтавчанам, кто на поле хозяин. И уже на четвертой минуте встречи счет был открыт: после навеса с углового точным ударом головой Беседин забил первый гол в ворота Шуста. Впрочем, до перерыва забитых голов больше не было.

Зато во второй половине встречи «динамовцы» покуражились от души. Спустя всего пятнадцать минут после возобновления игры Бурда снова-таки после углового удвоил преимущество своей команды. Еще через четыре минуты Цыганков заработал пенальти (к слову, очень спорный) и сам же его реализовал. А довершил разгром полтавчан Хлебас, поставив жирную точку в матче — 4:0 в пользу «Динамо».

Донецкий «Шахтер» в Харькове принимал «Мариуполь» и вполне прогнозируемо не имел с соперником никаких проблем. Открыт счет в матче был в середине первого тайма: Бутко подал с фланга, Чаконте махнул мимо мяча и Исмаили отправил мяч четко в ближний угол. А перед самым свистком на перерыв Марлос, подобрав мяч после розыгрыша углового, вошел в штрафную площадку и мастерским ударом отправил мяч в дальний угол ворот Худжамова.

Поставил точка в поединке Фред. После атаки левым флангом Феррейра отпасовал на бразильца, который спокойно расстрелял открытые ворота — уверенная победа «Шахтера» со счетом 3:0.

Результаты других матчей:

«Черноморец» (Одесса) — «Сталь» (Каменское" 0:1;

«Олимпик» (Донецк) — «Зирка» (Кропивницкий) 0:1;

«Александрия» — «Карпаты» 1:1;

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск) 0:1.

После сыгранных поединков «Шахтер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 57 очков. У «Динамо» — на 6 очков меньше, а на третье место вышла «Заря» — 37 очков (столько же, к слову, осталось и у «Ворсклы»).

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы «Динамо», проиграв дома римскому «Лацио» со счетом 0:2, вылетело из еврокубков.

Донецкий «Шахтер» также прекратил участие в еврокубках, уступив римской «Роме» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.