Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках

УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках

В украинской футбольной Премьер-лиге состоялись матчи 24-го тура. Как передает корреспондент «Фразы», киевское «Динамо» дома на «Олимпийском» принимало полтавскую «Ворсклу», а донецкий «Шахтер» в Харькове играл против «Мариуполя».

Александр Хацкевич после безвольного поражения от римского «Лацио» в Лиге Европы, сделал немало замен в стартовом составе. Пару центральных защитников составили Шабанов и Бурда, в центре поля — четыре новых человека из пяти: Ротань, Гармаш, Шапаренко и Вербич. Лишь голкипер, крайние защитники, Цыганков, Беседин и тот же Бурда снова вышли в основе.

И, как показала игра, этот шаг был вполне оправданным. Со стартовых секунд киевляне показали полтавчанам, кто на поле хозяин. И уже на четвертой минуте встречи счет был открыт: после навеса с углового точным ударом головой Беседин забил первый гол в ворота Шуста. Впрочем, до перерыва забитых голов больше не было.

Зато во второй половине встречи «динамовцы» покуражились от души. Спустя всего пятнадцать минут после возобновления игры Бурда снова-таки после углового удвоил преимущество своей команды. Еще через четыре минуты Цыганков заработал пенальти (к слову, очень спорный) и сам же его реализовал. А довершил разгром полтавчан Хлебас, поставив жирную точку в матче — 4:0 в пользу «Динамо».

Донецкий «Шахтер» в Харькове принимал «Мариуполь» и вполне прогнозируемо не имел с соперником никаких проблем. Открыт счет в матче был в середине первого тайма: Бутко подал с фланга, Чаконте махнул мимо мяча и Исмаили отправил мяч четко в ближний угол. А перед самым свистком на перерыв Марлос, подобрав мяч после розыгрыша углового, вошел в штрафную площадку и мастерским ударом отправил мяч в дальний угол ворот Худжамова.

Поставил точка в поединке Фред. После атаки левым флангом Феррейра отпасовал на бразильца, который спокойно расстрелял открытые ворота — уверенная победа «Шахтера» со счетом 3:0.

Результаты других матчей:

«Черноморец» (Одесса) — «Сталь» (Каменское" 0:1;

«Олимпик» (Донецк) — «Зирка» (Кропивницкий) 0:1;

«Александрия» — «Карпаты» 1:1;

«Верес» (Ровно) — «Заря» (Луганск) 0:1.

После сыгранных поединков «Шахтер» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, имея в своем активе 57 очков. У «Динамо» — на 6 очков меньше, а на третье место вышла «Заря» — 37 очков (столько же, к слову, осталось и у «Ворсклы»).

Ранее «Фраза» сообщала, что 15 марта в 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы «Динамо», проиграв дома римскому «Лацио» со счетом 0:2, вылетело из еврокубков.

Донецкий «Шахтер» также прекратил участие в еврокубках, уступив римской «Роме» по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, ФК Шахтер, Харьков, Донецк, Мариуполь, спорт, Полтава

Комментарии

Колонка автора
17.03.18 10:34

Стерх Володя и другие животные

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

18.03.18 10:04

Музыкальные новинки: брак британских богов, крестины блюзового папы и разбитое сердце джазового гуру

Автор: Игорь Бондарь-Терещенко

Главная новость дня

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней
18.03.18 23:06
360
Последние новости
18.03.18 23:38

Накануне выборов президента РФ сразу два общеукраинских телеканала показали карту Украины без Крыма
18.03.18 23:06

ЦИК РФ обработала уже более половины бюллетеней
18.03.18 22:15

УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
18.03.18 21:40

В Харькове пройдёт международный фестиваль современных литературных практик
18.03.18 18:58

Главные новости за 17-18 марта 2018 года
18.03.18 18:02

Украину накрыла очередная магнитная буря. И это только начало
18.03.18 17:35

В Николаеве застрелился боевой летчик, орденоносец, исполняющий обязанности главы местного скандального аэропорта
18.03.18 17:19

Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
18.03.18 15:37

В поезде «Хмельницкий — Лисичанск» убили молодого офицера, который направлялся после ротации на фронт
18.03.18 15:15

Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму

Интервью

16.03.18 08:26

Юрий Чиж: После этой Олимпиады чиновники должны стать на колени перед нашими спортсменами

Автор: Елена Коваленко

Фото и Видео
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
УПЛ: «Динамо» и «Шахтер» реабилитировались за провалы в еврокубках
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Путин в гробу, медведь и балалайка: в Украине протестуют против выборов президента РФ в Крыму
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Полторы тысячи человек требуют отставки Порошенко в центре Киева
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Католикос Всех армян Гарегин II освятил в Киеве фундамент армянского кафедрального собора
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов