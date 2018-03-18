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Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко

Вдоволь намитинговавшись в Киеве, сторонники Саакашвили приехали митинговать под дом Порошенко

Участники протестного автопробега приехали к дому президента Петра Порошенко в смт. Козин Обуховского района Киевской области и устроили акцию, в ходе которой требуют его отставки. Как выяснили журналисты «Фразы», в настоящее время участники акции выступают перед собравшимися, каждый может высказаться на импровизированной сцене.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», сегодня, 18 марта, после завершения акции протеста на Майдане Независимости в центре Киева, организованного партией «Рух новых сил» митинг с требованием отставки Порошенко и других изменений в политической жизни Украины, часть активистов организовали автомобильную колонну, которая направилась к дому главы государства.

На подъезде к месту проживания Порошенко колонне пришлось остановиться из-за того, что ей перегородили дорогу другие автомобили и несколько десятков неизвестных. После этого активисты вышли из своих автомобилей и направились к дому президента пешим ходом.

В настоящее время на улице возле высокого забора, окружающего дом президента, находится около 150-200 митингующих. Они выкрикивают лозунги с призывами отставки Порошенко и критикой его деятельности.

Митингующих сопровождали правоохранители в спецобмундировании. Ворота резиденции главы государства охраняют сотрудники Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины в спецэкипировке.

После нескольких выступлений организаторов акции были объявлено, что протестующие символически оставят под воротами дома президента металлические бочки и заявили, что в случае отсутствия реакции власти на их требования они будут продолжать свои акции впредь.

В частности, выступающие заявили, что на следующей парламентской неделе они требуют окончательного утверждения закона об Антикоррупционном суде, изменений в избирательном законодательстве и принятия закона об импичменте президента.

Как сообщает «Украинская правда», кроме претензий к президенту участники митинга выражают недовольство работой министра внутренних дел Арсена Авакова и Генерального прокурора Юрия Луценко.

Также участники акции заявили, что накануне им угрожали за намерение провести акцию под домом президента Украины, а водитель машины, который должен был привезти 50 бочек на эту акцию, был накануне задержан и доставлен в Обуховский отдел полиции.

«Мы приезжаем сюда всегда мирно, чтобы просто объявить свои требования... Президент должен помнить, что народ знает, где он живет, и ему не удастся спрятаться», — заявляют участники акции.

Видео акции опубликовано на странице «Руха новых сил» в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 18 марта 2018 года «Рух новых сил» провел на Майдане Незалежности митинг с требованиями о новом законе о выборах и отставке президента Украины Петра Порошенко.

Тэги: Петр Порошенко, митинг, протест, отставка

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