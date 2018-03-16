Журналистка Оксана Щирба выпустила новую эмоциональную книгу «Стежка в долонях»

«Стежка в долонях» — так называется новая книга Оксаны Щирбы. Как выяснили журналисты «Фразы», Щирба в журналистике — с 2008 года и поняла она, что это ее призвание еще с детства.

Автор прошла путь от литературного редактора в ряде газет, журналов и издательств, журналиста в юридических организациях, руководителя литпроектов, корреспондента на ТВ до радио- и телеведущей до писателя.

О книге: «Как найти свою тропу и крепко зажать между ладонями, не упустив счастье? Вернуться к самому себе, заглянуть в свой внутренний мир, определиться с собственными желаниями и посеять частичку добра? Герои рассказов любят, ненавидят, теряют и ищут; ошибаются, прощают, мечтают и борются. Все они такие разные, и одновременно объединены общей тропой — глубоко эмоциональные, реальные, взятые из жизни и пережитые автором лично. Эти истории для тех, кто умеет плакать и смеяться, думать и переосмысливать, кто не боится менять мир вокруг себя».

Представляем Вашему вниманию буктрейлер книги: