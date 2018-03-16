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В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею

В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею

В центре Киева в ресторане быстрого питания возле станции метро «Контрактовая площадь» погиб мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам свидетелей, он умер от потери крови после ранения в шею.

Как сообщает «ТСН», у входа в заведение корреспонденты видели много крови. На месте им удалось выяснить, что погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.

Отмечается что одной из версий случившегося было самоубийство. Никаких острых предметов рядом с телом мужчины свидетели, при этом, не заметили.



На данный момент ресторан закрыт для посещения.

Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев до полного выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее «Фраза» сообщала, что 14 марта 2018 года стало известно о том, что в Фастове Киевской области во дворе детского сада неизвестный нанес более десяти колото-резаных ран многодетной матери. ОТ полученных травм женщина скончалась.

В июне 2017 года в центре Киева на глазах у сына зверски убили ветерана АТО.

Тэги: Киев, убийство, смерть, ресторан, криминал

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В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею
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