В центре Киева в ресторане умер мужчина. Свидетели говорят о ранении в шею

В центре Киева в ресторане быстрого питания возле станции метро «Контрактовая площадь» погиб мужчина. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам свидетелей, он умер от потери крови после ранения в шею.



Как сообщает «ТСН», у входа в заведение корреспонденты видели много крови. На месте им удалось выяснить, что погибший был в ресторане вместе с девушкой, которая приехала к нему в гости из Харькова.

Отмечается что одной из версий случившегося было самоубийство. Никаких острых предметов рядом с телом мужчины свидетели, при этом, не заметили.

На данный момент ресторан закрыт для посещения.



Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев до полного выяснения всех обстоятельств инцидента.

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