Сломавшийся подъемник начал вышвыривать людей на горнолыжном курорте в Грузии

Восемь человек, в том числе два гражданина Украины, пострадали в результате выхода из строя канатной дороги в горном грузинском курорте Гудаури. Как выяснили журналисты «Фразы», в какой-то момент подъемник начал работать в обратном направлении и резко увеличил скорость.

«Пострадали восемь туристов. Всем им была оказана медицинская помощь на месте. Травмы не очень серьезные, кроме двоих туристов из Украины и из Швеции. В настоящее время в Гудаури находятся реанимобили и, по всей видимости, этих двоих туристов мы перевезем в Тбилиси», — сообщил министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко.

По его словам, у туриста из Украины открытый перелом руки, ему уже оказана первая медицинская помощь, а беременная туристка из Швеции жалуется на боли в области спины, сообщает «Интерфакс-Украина».

В связи с аварией на канатной дороге в Гудаури МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта».

Видео случившегося в соцсетях публикуют очевидцы происшествия.

Гудаури является одним из наиболее популярных горнолыжных курортов Грузии. Он расположен на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Высота снежного покрова на склонах достигает 1,5 метра. Большинство горнолыжных трасс на курорте рассчитаны на новичков, детей и любителей, но есть трассы и для профессионалов.