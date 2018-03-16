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«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу

«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь»: двое депутатов сцепились после телешоу

Народные депутаты Вадим Ивченко и Алексей Гончаренко сцепились в коридоре после обсуждения вопроса поправок к законопроекту об уголовном судопроизводстве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил секретарь комитета Верховной Рады по вопросам правовой деятельности, народный депутат Украины Антон Геращенко.

«Из-за правок Лозового пролилась первая кровь... Только что в студии „5 канала“ произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко», — написал он, добавив, что конфликт произошел из-за закона об отмене «правок Лозового».

По словам Геращенко, ссора между депутатами начался в студии и продолжилась в коридоре.

На опубликованном видео видно, как Ивченко схватил Гончаренко за голову, а тот пытается от него оттолкнуться. Все это сопровождается нецензурной бранью.

В комментарии «Украинской правде» Гончаренко заявил, что инцидент с дракой — вполне обычное явление в политике. «Особо серьезного ничего не произошло. Видимо депутаты Батькивщины пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки», — сказал Гончаренко.

На вопрос о том, что стало причиной инцидента, он ответил что сложно ответить, что послужило причиной: «Причиной можно назвать только неадекватное поведение Ивченко».

В свою очередь, Ивченко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что причиной ссоры стало оскорбление со стороны Гончаренко самого Ивченко и некой женщины, чье имя он не стал уточнять. «Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете с эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду... когда „Блок Петра Порошенко“ фактически заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовно-процессуальный кодекс от „поправок Лозового“. Я сказал, что „Блок Петра Порошенко“ дал 48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили... На что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом сделал оскорбление не только в мою сторону», — рассказал Ивченко.

Как сообщала «Фраза», 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6232 о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты, который запускает судебную реформу.

После этого народный депутат от фракции «Батькивщины» Алена Шкрум уличила депутата от Радикальной партии Андрея Лозового в внесении поправки, которая защищает представителей «Оппозиционного блока» от уголовного преследования. «Это поправка, которая „снимает с крючка“ коллег из „Оппоблока“, а также бывших регионалов, на которых были открыты уголовные дела», — заявила Шкрум.

Как сообщали СМИ, 15 марта 2018 года Верховная Рада не смогла проголосовать за законопроект, отменяющий действие «поправок Лозового».

Тэги: драка, законопроект, Алексей Гончаренко, Антон Геращенко, народный депутат Украины

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