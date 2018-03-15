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Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»

Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся и упал, выходя на сцену молодежного форума «Россия — страна возможностей». Как выяснили журналисты «Фразы», этот инцидент вызвал живую реакцию в соцсетях.

Как сообщает Lenta.ru, выходя по приглашению ведущего на подиум, дипломат споткнулся, из-за чего неловко рухнул на колени на глазах многотысячной толпы. «Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте!» — в итоге отшутился глава МИД РФ.

Видео происшедшего опубликовано на канале Melpomene MX в YouTube.

Случившееся живо обсуждают в соцсетях. Большинство пользователей увидели в этом падении глубокий символизм.

Тэги: Россия, Сергей Лавров, мир, конференция, видео, падение, соцсети, курьезы

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Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
Соцсети высмеяли Лаврова, который упал на колени во время конференции «Россия — страна возможностей»
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