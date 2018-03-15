Британский МИД выпустил ролик с описанием актов российской агрессии в Украине и мире

Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало презентацию, в которой показало принцип действия российской агрессии. Как выяснили журналисты «Фразы», ролик опубликован на официальной странице ведомства в Twitter.

В видео британские дипломаты обвиняют Кремль в желании «разрушить существующую систему миропорядка». Презентация начинается со слов «использование нервно-паралитического вещества последовало за хорошо организованной схемой агрессии российского государства».

После этого напоминается, как в 2006 году в Лондоне был отравлен бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко. После этого обозначаются примечательные даты «демонстрации неуважения к территориальной целостности Грузии в августе 2008-го», аннексии Крыма в 2014-м, кибератака на немецкий парламент в 2015-м и др.

Последними в этой цепочке событий указывается кампания по кибершпионажу в Украине в 2017-м и нарушение Россией воздушного пространства некоторых стран в 2018-м.

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t — Foreign Office ???????? (@foreignoffice) 14 марта 2018 г.

Как сообщала «Фраза», 14 марта 2018 года Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН.

Напомним, 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.