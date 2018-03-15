Великобритания в ООН обвинила Россию в потере контроля над химическим оружием. Россия ответила тем же

Великобритания обвинила Россию в нарушении Устава ООН, а также Конвенции о запрещении химического оружия ООН. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло в ходе заседания в Совете безопасности ООН вечером 14 марта, посвященном отравлению в Солсбери бывшего полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля.

В частности, как сообщает «Интерфакс-Украина», и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен заявил, что «это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН — основание международного законного порядка».

При этом он сказал, что Россия не предоставила британской стороне удовлетворительные объяснения касательно инцидента в Солсбери в отведенный Лондоном срок. Таким образом, отметил дипломат, можно предположить, что Россия «потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом».

Как сообщает Lenta.ru, дипломат также напомнил, что «Россия заявила об уничтожении задекларированных запасов химического оружия в сентябре 2017 года, на десять лет позже, чем того требовала конвенция. Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе „Новичок“, а также о связанных с ним производствах».

«Даже сегодня российские политики уверяют, что полностью уничтожили данное нервно-паралитическое вещество. Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе разработки вещества „Новичок“», — подчеркнул Аллен

«Мы уведомили Организацию по запрещению химического оружия о применении этого нервно-паралитического вещества и приглашаем их независимо проверить проведенный нами анализ», — заключил представитель Великобритании.

Мнение Великобритании о том, что за отравлением Скрипаля стоит именно Россия также поддержала постоянный представитель США Никки Хейли. «США считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек с применением нервно-паралитического вещества», — заявила она, подчеркнув, что «США полностью поддерживают Великобританию».

Американский дипломат призвала РФ в полной мере сотрудничать с Лондоном в рамках расследования произошедшего. Также, по словам Хейли, Москве необходимо внести ясность в вопросы, связанные с разработкой на ее территории химоружия.

Также Хейли отметила, что в последнее время в мире учащаются случаи применения химического оружия. Она в очередной раз обвинила власти Сирии в использовании отравляющих веществ против собственного населения, а Россию — в защите Дамаска от последствий подобных действий.

В свою очередь, постоянный представитель России Василий Небензя заявил, что Россия готова к расследованию инцидента с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и призывает Великобританию предоставить образцы вещества, на которое ссылается британское следствие. «Мы к расследованию готовы, нам бояться и скрывать нечего», — заявил он. — Раз уж нас абсолютно безосновательно обвинили в несоблюдении конвенции, другого пути просто нет. Без плотного диалога специалистов различного профиля здесь не обойтись«.

По словам Небензи, Россия считает правомерным обратиться к ОЗХО для изучения имеющихся у британских властей образцов и проб по инциденту в Солсбери. «В этой ситуации правомерно обратиться к техническому секретарю ОЗХО в проведении независимого лабораторного анализа, имеющихся в распоряжении британских властей образцов и проб», — пояснил представитель России.

Небензя также задал вопрос, зачем Москве нужно было пытаться отравить Скрипаля, тем более накануне президентских выборов и в преддверии чемпионата мира по футболу. «Какой мотив, на который ссылается премьер-министр Великобритании, у России для устранения Сергея Скрипаля, который после расследования дела, осуждения, отбытия срока, помилования и выдачи британским властям не представлял никакой угрозы для нашей страны?», — спросил он.

Вместо этого он сказал, что пользу от этого инцидента имеют «несколько стран». Однако он отказался их назвать, сообщает «Украинская правда». По его словам, в 1990-х годах западные спецслужбы якобы «вывезли из России несколько известных специалистов по разработке химического оружия и необходимую документацию. Эти страны, включая Великобританию и США, продолжили разработки в этом направлении».

«Положительные результаты этих стран по созданию новых ядовитых веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием „Новичок“, подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО», — рассказал Небензя.

Он заявил, что разработка и производство химического оружия, в частности, якобы «данного типа» велись в Портон-Дауни на базе центра Минобороны Великобритании.

Постпред РФ добавил, что для идентификации вещества «Новичок» Великобритании необходимо было иметь образец газа и его формулу.

«Россия не причастна к этому инциденту. Ультиматумы Лондона мы считаем ничтожными», — заключил Небензя.

Прямая трансляция заседания ведется на официальном сайте ООН.

Как сообщала «Фраза», 6 марта 2018 года стало известно, что 4 марта в британском Солсбери с признаками отравления неизвестным веществом был найден бывший российский шпион Сергей Скрипаль. Вместе с ним была женщина, предположительно дочь.

Позже в тот же день МИД Великобритании заявил о готовности ввести дополнительные санкции, если будет доказана причастность России к совершению этого преступления.

12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин британского парламента заявила, что если Россия не даст «удовлетворительного ответа» по делу бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, Великобритания приравняет отравление к акту применения силы против страны. Мэй также добавила, что правительство Соединенного королевства будет рассматривать «весь спектр» возможных ответных действий, включая новые экономические санкции.

14 марта стало известно, что британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые были замечены рядом с Скрипалем и его дочерью незадолго до покушения на них.

В тот же день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй официально обвинила Россию в попытке убийства Скрипаля. «Нет альтернативного вывода кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство господина Скрипаля и его дочери — и в том, что жизнь других граждан Великобритании в Солсбери, в том числе сержанта Ника Бейли было поставлено под угрозу», — сказала она, выступая в парламенте.