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Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром

Не пропустите «Большой бокс» на «Интере»: Александр Гвоздик сразится с французом Амаром

В воскресенье, 18 марта, в 5:15 в программе «Большой бокс» (повтор 19 марта в 0:50.) состоится прямая трансляция боксерского поединка между украинцем Александром Гвоздиком и французом Мехди Амаром. Как выяснили журналисты «Фразы», противостояние спортсменов пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Александр Гвоздик уже успел заработать себе положительную спортивную репутацию: 14 побед, 12 нокаутов и ни одного поражения за всю профессиональную карьеру. Он член «золотой команды» Украины по боксу. В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне завоевал бронзовую медаль и стал обладателем статуса наиболее техничного боксера сборной Украины. Позже, в 2014 году Александр подписал контракт с американской компанией Top Rank, с которой сотрудничает и близкий друг спортсмена — Василий Ломаченко. Несмотря на все достижения Гвоздика, многие спортивные эксперты считают его наиболее недооцененным боксером. Но предстоящий поединок может все изменить и приблизить спортсмена к мечте: победа в этом бою даст Александру шанс сражаться за титул чемпиона мира.

«Похоже, в ближайшее время мы станем свидетелями рождения новой яркой звезды в украинском профессиональном боксе, — говорит руководитель редакции спортивных программ телеканала „Интер“ Сергей Долбилов. — Пояс чемпиона мира — это важно, но не главное. Уверен, что Александра Гвоздика полюбят за тот бокс, который он демонстрирует в ринге, и за те человеческие качества, которыми он обладает вне ринга».

 


Тэги: бокс, спорт

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