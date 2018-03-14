Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности

Во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации Президента Украины произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святославом Цеголко.

В частности, как сообщается, во время салюта президентам на земле оказалась шапка одного из военных почетного караула.

После окончания официальной церемонии президент Петр Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял головной убор и вернул его воину со словами «военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле».

Как сообщала «Фраза», летом 2014 года перед началом церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко, когда он шел по красной дорожке к зданию Верховной Рады, у одного из солдат почетного караула, который стоял ближе всех ко входу, выпал из рук карабин.

В ноябре 2017 года во время памятных мероприятий в честь погибших во время Голодомора солдат почетного караула президенту Украины потерял сознание. По словам врачей, причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове парня.