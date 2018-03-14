Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности

Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности

Во время официальной церемонии встречи федерального президента Республики Австрия Александера ван дер Беллена у Администрации Президента Украины произошел курьезный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Святославом Цеголко.

В частности, как сообщается, во время салюта президентам на земле оказалась шапка одного из военных почетного караула.

После окончания официальной церемонии президент Петр Порошенко, направляясь по красной дорожке, поднял головной убор и вернул его воину со словами «военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле».

Как сообщала «Фраза», летом 2014 года перед началом церемонии инаугурации президента Украины Петра Порошенко, когда он шел по красной дорожке к зданию Верховной Рады, у одного из солдат почетного караула, который стоял ближе всех ко входу, выпал из рук карабин.

В ноябре 2017 года во время памятных мероприятий в честь погибших во время Голодомора солдат почетного караула президенту Украины потерял сознание. По словам врачей, причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове парня.

Тэги: Петр Порошенко, политика, Австрия, церемония, видео, караул

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

14.03.18 09:05

Плюс деэлектрификация всей Украины!

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:49
227
Последние новости
14.03.18 17:32

Незадолго до смерти Хокинга ученые зафиксировали три мощнейших импульса из космоса
14.03.18 16:49

#Темадня: Соцсети и знаменитости отреагировали на смерть Стивена Хокинга
14.03.18 16:16

Чтобы Путин ответил на звонок Порошенко, договаривается Медведчук, — Погребинский
14.03.18 16:14

В деле МН17 обнаружен фальшивый диспетчер, свидетельствовавший против Украины
14.03.18 15:18

Великобритания официально обвинила Россию в отравлении Скрипаля и объявила о жестких ответных мерах
14.03.18 15:03

Путин едет в аннексированный Крым. Порошенко уже отреагировал
14.03.18 14:46

Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
14.03.18 14:27

Под Киевом во дворе детского сада зверски убили многодетную мать
14.03.18 13:44

Германия может отказаться от российского газа, - СМИ
14.03.18 12:54

Британская полиция опрашивает российских эмигрантов и разыскивает загадочную пару в деле об отравлении Скрипаля, – СМИ

Интервью

14.03.18 09:34

Владимир Тихий: Власть боится, что правда о Евромайдане навредит

Автор: Антон Филатов

Фото и Видео
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Почетный караул Порошенко продолжают преследовать неприятности
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
Нацбанк презентовал новые оборотные монеты
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В СБУ заявили, что предотвратили очередные провокации со стороны России
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Фотограф рассказал, как директора школ навариваются на выпускных альбомах
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Жена Порошенко не смогла прочесть «Заповит» Шевченко. Соцсети в шоке
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
Путин признался, что в 2014 году дал согласие сбить самолет, летевший из Украины в Турцию
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
В центре Нью-Йорка вертолет упал в пролив
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов