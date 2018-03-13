В Украину едет Лондонский международный фестиваль анимации. Не пропустите

С 15 марта украинских зрителей ждут 12 шедевров независимой анимации из британского и международного конкурсов в программе Лондонского международного фестиваля анимации LIAF-2018. Как выяснили журналисты «Фразы», LIAF — это главное независимое анимационное событие Европы, которое показывает сюреалистические и самые неожиданные истории жизни.

Фильмы будут демонстрироваться на украинском языке. Перечень локаций можно найти по ссылке.

Лондонский международный фестиваль анимации проводится международной кинодистрибьюторской компанией KINOLIFE Distribution при поддержке национальных медиа партнеров: «Фраза», Kinofilms.ua, Kinowar, Обозреватель, 44.ua и oKino.ua.