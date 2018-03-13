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Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана

Луценко уверяет, что у него есть убийственные доказательства против Рубана

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что у следствия есть аудиодоказательства контактов Владимира Рубана с главарем террористов «ДНР» Александром Захарченко. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее заявление Луценко сделал в эфире телеканала Zik.

«У нас есть видео, где автомобиль, которым управляет Рубан, пересекает КПВВ, заезжает на территорию „ДНР“, потом автоматчики Захарченко садятся за руль, в трех воинских частях Горловки закладывают оружие. Возвращаются. За руль садится Рубан, едет дальше. Далее, все видели его задержание... При этом у нас есть доказательства того, что он контактировал с Захарченко и планировал террористический акт», — рассказал глава ГПУ.



Луценко, комментируя несовпадение между калибрами минометов и мин в машине Рубана, рассказал, что Рубан вез на подконтрольную территорию не первую партию оружия, предназначенного для теракта. Первая партия оружия, по его словам, ранее была завезена под контролем СБУ и военной прокуратуры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».

Согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

9 марта 2018 года суд постановил арестовать Рубана на 60 дней без залога до 6 мая 2018 года.

Тэги: Юрий Луценко, уголовное дело, политика, криминал, Владимир Рубан

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