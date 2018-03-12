В Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 погибших

В Непале потерпел крушение пассажирский самолет бангладешской компании US-Bangla airlines. Как выяснили журналисты «Фразы», трагедия произошла в окрестностях международного аэропорта Катманду имени Трибхувана.

Погибли более 50 человек. Об этом сообщает Kathmandu Tribune.

Сообщается, что всего на борту находились 67 пассажиров и четыре члена экипажа.

Известно, что самолет при заходе на посадку отклонился от посадочной полосы, загорелся и врезался в футбольное поле неподалеку.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 марта 2018 года, в Иране разбился турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ до Стамбула. На борту самолета находились 11 человек — трое членов экипажа и восемь пассажиров. Их обгоревшие тела нашли на месте катастрофы.

В этот же день, 12 марта 2018 года, в Нью-Йорке возле Манхэттена вертолет упал в пролив Ист-Ривер. Погибли пятеро пассажиров.