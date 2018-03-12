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УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»

УПЛ: «Шахтер» удерживает лидерство над «Динамо»

В украинской футбольной Премьер-лиге стартовал второй этап чемпионата. Как передает корреспондент «Фразы», лидеры прогнозируемо взяли по три очка.

Открывали очередной тур донецкие «шахтеры» в матче с полтавской «Ворсклой». Несмотря на то, что «горняки» играли на выезде и на не вполне «легком» поле, особых проблем с соперником у подопечных Паулу Фонсеки не возникло. Еще до перерыва аргентинец Факундо Феррейра оформил «дубль», а во второй половине встречи Марлос с пенальти поставил точку в матче — легкая выездная победа «Шахтера» 3:0.

Киевское «Динамо» на НСК «Олимпийский» принимало ровенский «Верес» и горело желанием отомстить за недавнее поражение во Львове со счетом 1:3. Наставник киевлян Александр Хацкевич после непростой игры в Риме с «Лацио» не стал прибегать к активной ротации, дав отдохнуть лишь Цыганкову и Шапаренко. Ну и, видимо, с Гармашем была проведена воспитательная беседа, потому что даже на скамейке запасных его в этом матче не оказалось.

Несмотря на все предсказания экспертов, легкой для киевлян игра не получилась. Благо, что открыть счет удалось быстро — после паса Беседина отличился Мораес. Однако в дальнейшем все было не так гладко, как начиналось. «Динамовцы» могли как забивать еще, так и пропускать, поэтому то, что этот счет сохранился до финального свистка — можно считать за радость для столичных болельщиков.

Результаты других матчей:

«Зирка» — «Сталь» 1:2;

«Александрия» — «Черноморец» 0:0;

«Карпаты» — «Олимпик» — 0:3;

«Мариуполь» — «Заря» 0:0.

После сыгранных матчей в первой шестерке «горняки» лидируют, имея в своем активе 54 очка. На втором месте идет «Динамо» — 48 очков, а замыкает тройку полтавская «Ворскла» — 37 очков.

Ранее «Фраза» сообщала, что в центральном матче 22-го тура в Киеве «Динамо» обыграло луганскую «Зарю», а донецкий «Шахтер» на выезде разгромил львовские «Карпаты».

Тэги: ФК Динамо (Киев), Киев, ФК Шахтер, футбол, Донецк, спорт

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