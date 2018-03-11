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На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников

На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников

На Одесщине ученики и их родители обвинили репетитора в рукоприкладстве по отношению к детям. Как выяснили журналисты «Фразы», дети сами сняли на видео уроки, во время которых преподаватель избивает учеников.

Как сообщает «ТСН», после огласки и скандала в ситуации начала разбираться полиция.

«Нельзя оставлять такие вещи безнаказанно. Этот человек должен быть наказан, и наказан очень строго», — считает отец избитого мальчика Геннадий Пастухов.



Его запуганный сын молчал об избиении, как и большинство других учеников, а те, кто решался на откровенность, не встречали у родителей понимания. «Я тоже своему ребенку не верила. Она и мне, и отцу ребенка внушила, что та лжет. Она хороший манипулятор, научилась свои поступки скрывать», — говорит мать избитого ребенка Татьяна Вакуленко.

«Никто не верил, пока не всплыло это видео. Я увидела — мне плохо стало. Я сразу вспомнила, как я своему ребенку не верила, когда она приходила в слезах — я ее все равно отправляла на эти занятия», — раскаивается Елена Тютюнник.

Раиса Лавриненко до сих пор преподает. Дети признают, что учительница била их, но оправдывают — не сильно, без синяков. Сама же репетитор объясняет, что так воспитывала честность и наказывала за вранье. Своей работой педагог гордится, а детей, которые выложили видео в Сеть, называет предателями. Женщина объясняет, что пинками перевоспитывала учеников, которых школьные педагоги признали безнадежными. «Мне 72 года, я хочу потом перед Богом сказать: я сделала то, чего не сделал никто, я опрокинула палку, как говорится. Скоро меня там будут судить», — показывает на небо учительница.

После скандала и огласки к ней уже наведалась полиция — правоохранители начали уголовное производство по факту побоев и истязания, хотя ни одного заявления от родителей пострадавших детей нет. Отец одного из мальчиков, издевательства над которым заснято на видео, намерен обратиться в суд.

Как сообщали СМИ, в начале февраля 2017 года родители 4-летней девочки подозревали воспитателя киевского детсада в том, что она боксерским приемом пыталась улучшить за обедом аппетит их дочке. При этом в садике убеждали, что девочка сама ударилась.

В сентябре 2017 года в детском саду № 9, «Ласточка», в Ворзеле Киевской области заведующая избила 5-летнего мальчика.

В ноябре 2017 года в Днепропетровской области директор Жовтневого учебно-реабилитационного центра для детей с особыми потребностями избила 14-летнего парня-сироту. 

Тэги: Одесса, ученики, Одесская область, преподаватель, оскорбление

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На Одесщине репетитор годами избивала своих учеников
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