Волонтеры и добровольцы Тернополя вернули Порошенко свои награды

Волонтеры и добровольцы Тернопольщины вернули Президенту Украины Петру Порошенко награды. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в Twitter-сообщении одного из добровольцев.



По словам волонтеров и добровольцев, к такому поступку их побудил разгон правоохранителями палаточного городка на Майдане.





«В знак протеста против зверского избиения и разгон палаточного городка под ВР, бойцы, волонтеры и добровольцы Тернопольщины возвращают свои награды за подписью Порошенко», — говорится сообщении.

Ранее СМИ сообщали,что что в Виннице бойцы АТО в знак протеста вернули Порошенко свои награды.

Как сообщала «Фраза», утром 3 марта 2018 года возле палаточного городка под Верховной Радой утром 3 марта произошли столкновения между протестующими и полицией, начавшей демонтаж палаточного городка. В полиции заявили, что соответствующие действия осуществляются во исполнение следственных действий по двум уголовным делам.

Позже в Национальной полиции сообщили, что в ходе разгона палаточного городка у стен Верховной Рады Украины правоохранителями были обнаружены 9 гранат РГД-5, запалы, «коктейли Молотова» и 5 дымовых мин.

6 марта 2018 года появилась информация о том, что демонтаж палаточного городка у Верховной Рады и задержание людей 3 марта незаконны, поскольку решение суда, которым руководствовалась полиция, разрешало только досмотр. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины, член фракции «Блока Петра Порошенко», Мустафа Найем.