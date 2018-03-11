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В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы

В США неизвестный напал на дом ветеранов. Заложники мертвы

В ночь на 10 марта в американском штате Калифорния в городе Юнтвиль вооруженный мужчина совершил нападение на дом для ветеранов. Как выяснили журналисты «Фразы», нападавший захватил заложников.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на капитана пожарной охраны округа Напа Чейза Бекмана. 



По данным издания Napa Valley Register, нападавший был вооружен автоматическим оружием.

В офисе местного шерифа заявили об обстреле полицейских.

По предварительной информации нападавшим может быть 36-летний участник программы по реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой, который был освобожден от курса лечения 2 недели назад.

Информацию о заложниках подтверждает телеканал KTVU. Со ссылкой на полицию издание отмечает, что было произведено около 15-20 выстрелов.

Как уточняет УНИАН, в течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с мужчиной и узнать его требования.

По состоянию на утро 10 марта сам нападавший и трое заложниц найдены мертвыми, сообщает DW. На данный момент установлено, что трое убитых заложниц — сотрудницы дома ветеранов.

Причины смерти нападавшего также сейчас устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2017 года в пригороде Брюсселя вооруженный мужчина захватил в заложники 15 человек в супермаркете.

В октябре 2017 года в британском городе Нанитон мужчина с ружьем взял заложников в развлекательном центре.

Тэги: США, нападение, мир, смерть, ветераны, криминал

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