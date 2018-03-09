Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили

Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан, которого задержали 8 марта блок-посту на Донбассе с арсеналом оружия, заявил на суде по мере пресечения, что его подставили. Как выяснили журналисты «Фразы», согласно тексту подозрения, Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко.

«Из меня делают террориста номер один. Я полностью отбрасываю обвинения насчет оружия и подготовки террористического акта», — сказал Рубан судье Шевченковского суда Киева, когда тот дал ему слово, сообщает «Страна».

По словам Рубана, он должен был забрать мебель, как водитель, а об оружии не знал. Он также заявил, что его подставили, добавив при этом, что группа выехала для его задержания заранее: 5 марта, задолго до инцидента.

Отметим, что, согласно тексту подозрения, который есть в распоряжении «Страны», Рубана обвиняют в подготовке покушения на президента Петра Порошенко и высших чиновников в Киеве.

Ранее «Фраза» сообщала, что в четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром».