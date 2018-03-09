Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана

В четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». Как выяснили журналисты «Фразы», ему уже сообщено о подозрении.

«Рубана повязали. С праздником, девочки», — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Олег Челахов.

О подробностях рассказала известный украинский волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на источники в СБУ.

«Ай да Рубан. Ай да „генерал“. Многим известный в своей изумительной способности присваивать себе звания „генерала-обменщика“, „героя-освободителя“ Рубан Володя (он же Гарбузюк) „залетел“ под возможность пополнить „обменный фонд Украины“. Он был задержан недавно в Майорске нашими спецслужбами», — сообщила она.

Задержание состоялось на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут.

«На совести данного „не знаю, как его назвать“ сотни сданных в плен по „красивой и продуманной ФСБ“ схеме наших ребят. Сотни искалеченных судеб и смертей, смерть моего отца и моего ребенка, которому от избиений в плену так и не дали появиться на свет. „Схемки и темки“ данного человека зачастую были успешными. Но, сколько веревочке не виться, — конец все равно будет. И с этим „концом“ столкнутся все, кто в этой антиукраинской схеме», — отметила волонтер.

«Так что „готовьтесь еще 3 мальчика и 2 сестрички-героини“! Я думаю, что обменяем мы вас достойно 1/30, как минимум. Информация предоставлена с достоверных источников спецслужб Украины», — резюмировала Ризаева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. «В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: „Это не случайное задержание“, добавив, что уверен в этом на 100%», — говорится в сообщении на сайте канала в ночь на пятницу.

Как сообщил Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте «Майорск» пограничниками, когда пытался перевезти арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

«Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика», — написал Гай на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем Луценко в комментарии к посту написал: «Никаких освобождений не будет».

Кроме того, 8 марта по месту жительства супруги Рубана был проведен обыск. «Искали какие-то рукописи и средства связи», — сказано в сообщении.

Как сообщает «РБК-Украина», в данный момент Рубан находится в СИЗО в Мариуполе. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Службы безопасности в Донецкой области Александр Чорнокожа.

«Информации относительно места избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе», — рассказал Чорнокожа.

По информации «Украинской правды», Рубану уже сообщено о подозрении.

Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт. Заседание Шевченковского суда может состояться уже сегодня, 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.