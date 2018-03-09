Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана

Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана

В четверг, 8 марта, Служба безопасности Украины задержала руководителя украинского центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана при попытке пересечения границы с запрещенным «товаром». Как выяснили журналисты «Фразы», ему уже сообщено о подозрении.

«Рубана повязали. С праздником, девочки», — написал в своем микроблоге в Twitter журналист Олег Челахов.

О подробностях рассказала известный украинский волонтер Гайдэ Ризаева со ссылкой на источники в СБУ.

«Ай да Рубан. Ай да „генерал“. Многим известный в своей изумительной способности присваивать себе звания „генерала-обменщика“, „героя-освободителя“ Рубан Володя (он же Гарбузюк) „залетел“ под возможность пополнить „обменный фонд Украины“. Он был задержан недавно в Майорске нашими спецслужбами», — сообщила она.

Задержание состоялось на дороге между оккупированной Горловкой и подконтрольным Украине городом Бахмут.

«На совести данного „не знаю, как его назвать“ сотни сданных в плен по „красивой и продуманной ФСБ“ схеме наших ребят. Сотни искалеченных судеб и смертей, смерть моего отца и моего ребенка, которому от избиений в плену так и не дали появиться на свет. „Схемки и темки“ данного человека зачастую были успешными. Но, сколько веревочке не виться, — конец все равно будет. И с этим „концом“ столкнутся все, кто в этой антиукраинской схеме», — отметила волонтер.

«Так что „готовьтесь еще 3 мальчика и 2 сестрички-героини“! Я думаю, что обменяем мы вас достойно 1/30, как минимум. Информация предоставлена с достоверных источников спецслужб Украины», — резюмировала Ризаева.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил задержание руководителя «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. «В комментарии к посту волонтера Мирослава Гая относительно Рубана генпрокурор написал: „Это не случайное задержание“, добавив, что уверен в этом на 100%», — говорится в сообщении на сайте канала в ночь на пятницу.

Как сообщил Гай, Рубан был задержан в 9.15 на пункте «Майорск» пограничниками, когда пытался перевезти арсенал оружия с оккупированной территории в Украину. По информации волонтера, преступника передали в СБУ.

«Рубан незаконно присвоил себе звание генерала и занимался внедрением агентов ФСБ в Украину под видом пленных. Для этого ему была отведена роль переговорщика», — написал Гай на своей странице в Фейсбук.

Вместе с тем Луценко в комментарии к посту написал: «Никаких освобождений не будет».

Кроме того, 8 марта по месту жительства супруги Рубана был проведен обыск. «Искали какие-то рукописи и средства связи», — сказано в сообщении.

Как сообщает «РБК-Украина», в данный момент Рубан находится в СИЗО в Мариуполе. Об этом сообщил пресс-секретарь управления Службы безопасности в Донецкой области Александр Чорнокожа.

«Информации относительно места избрания Владимиру Рубану меры пресечения пока нет. Сейчас он находится в СИЗО в городе Мариуполе», — рассказал Чорнокожа.

По информации «Украинской правды», Рубану уже сообщено о подозрении.

Ему инкриминируют незаконное обращение с оружием, приготовление к преступлению и террористический акт. Заседание Шевченковского суда может состояться уже сегодня, 9 марта.

Обвинение будет представлять Военная прокуратура.

Тэги: переговоры, политика, задержание, криминал, пленные, Владимир Рубан

Комментарии

Колонка автора
09.03.18 09:55

«Электронные копии» умерших и пять стадий горя

Автор: Евгений Середа

Статьи

09.03.18 09:00

Летний бросок одесситов

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Главные новости за 8-9 марта 2018 года

Главные новости за 8-9 марта 2018 года
09.03.18 18:00
416
Последние новости
09.03.18 18:00

Главные новости за 8-9 марта 2018 года
09.03.18 15:29

Я никогда не работал с Медведчуком, у меня нет большего врага, - Рубан
09.03.18 15:05

Рубана арестовали на два месяца без залога. «Миротворец» отреагировал мгновенно
09.03.18 13:17

Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
09.03.18 11:25

В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата
09.03.18 11:15

Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана
09.03.18 00:19

Лига Европы: «Динамо» с высоко поднятой головой возвращается из Рима
08.03.18 18:46

Гонтарева в Индии очистила организм и контролировала вес почти за 400 тысяч грн
08.03.18 18:27

Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
08.03.18 18:16

В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин

Интервью

07.03.18 09:12

Руслан Калинин: Переселенцам однозначно стоит подавать иски против России

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
Рубана обвиняют в подготовке покушения на Порошенко. Он говорит, что его подставили
В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата
В Киеве «наемники Кличко» до потери сознания избили народного депутата
Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана
Украинские спецслужбы задержали переговорщика Рубана
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
Собчак внесена в базу «Миротворца». Она считает, что это глупо
В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин
В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин
В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами
В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
Из-за сильных снегопадов в Полтавском горсовете произошло две драки за день
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
В Киеве масштабное ДТП. Из-за гололеда столкнулись сразу 7 автомобилей
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов