В Киеве националисты напали на участников марша за гендерное равенство. Пострадали минимум 5 женщин

Сегодня, 8 марта, в Киеве прошел марш за гендерное равенство. Как выяснили журналисты «Фразы», по окончанию митинга на его участников было совершено нападение.

Помимо участниц марша там находились несколько десятков националистов, которые протестовали против феминизма и самого марша. За правопорядком следили около 100 полицейских, сообщает «Страна».

Собравшиеся пришли требовать гендерного равенства и скандировали «Свобода, равенство, женская солидарность».

Всего собралось около 150 митингующих. Также были слышны лозунги «цветы — клумбам, права — женщинам».

Однако уже по окончанию митинга на участников было совершено нападение, в результате чего пострадали, по меньшей мере, пять женщин, сообщает «Громадське».

По словам организатора акции Елены Шевченко, одно из нападений произошло возле Киевской городской государственной администрации, где и закончились акция.

«Напали после окончания акции. Известно сейчас о минимум пяти пострадавших. Пока собираем информацию», — рассказала Шевченко.

Она также заявила, что на нее составляют административный протокол.

«Протокол составляют якобы из-за одного из плакатов. Говорят, что была голая женщина с трезубцем, это издевательство над государственными символами. Я этого плаката не видела», — сказала Шевченко.

В соцсетях одна из пострадавших Эльмира Мусаева сообщила, что на нее после марша напади националисты.

Журналисту Богдану Новаку после акции брызнули газом в лицо на входе в метро Майдан Независимости.

«Подбежало какое-то малолетнее мурло и в дверях станции Майдан Независимости прыснуло мне в глаза из баллончика», — рассказал журналист.

Напомним, женщин созывали выйти на марш #Годітерпіти еще 4 марта. Как говорилось в анонсе, мероприятие должно было стартовать на Михайловской площади в 13.00.

«Голос женщин должен быть услышанным. Мы устали от пренебрежительного и неуважительного отношения. Мы не будем терпеть неуважение на работе, насилие дома и хамство на улицах! Женщины всего мира объединяются, чтобы поддержать друг друга, чтобы напомнить о равенстве и уважении, чтобы мы и наши дочери росли в мире, свободном от насилия», — говорилось в анонсе мероприятия.