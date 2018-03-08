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В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами

В Бердичеве реабилитационный центр для детей-инвалидов залило нечистотами

В Бердичеве канализационные стоки залили реабилитационный центр для детей с инвалидностью. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате этого были уничтожены игрушки, кровати и инвентарь.

Нечистоты хлынули в полуподвальное помещение пятиэтажки, где расположен центр, из-за засорения трубы. По информации ТСН, это уже третий подобный потоп в этом подъезде, потому что кто-то из жильцов регулярно выбрасывает в унитаз не только еду, но и одежду.

Педагоги центра реабилитации, придя с утра на работу застали неутешительную картину: с потолка капает, под ногами чвакает ламинат, а в помещении — невыносимая вонь.

Они вызвали коммунальщиков, которые выяснили, что засорилась канализация. Систему прочистили и даже обещают демонтировать старые чугунные трубы, которые давно износились. Также коммунальщики привезли новые пластиковые трубы и обещают за день-два все заменить. Но гарантии, что канализация снова не затопит это помещение, не дают.

По словам сантехника ЖЭКа, здесь канализация забивается уже в третий раз. И виноваты в этом жильцы пятиэтажки.

«Если уже бросили какую-то тряпку, носки, трусы, что мы только не вытаскивали. И рыбные головы, а самое веселое — это капуста квашеная, она трамбуется лучше всего. А люди: „прокисло, перекисло, надо выкинуть“ и сразу в унитаз. И в этом подъезде есть кто-то, поймать его невозможно», — говорит сантехник Виктор Василевский.

Больше всего от этого неуловимого страдает центр реабилитации, ведь расположен он в полуподвальном помещении. Его посещает более сотни детей с особыми потребностями, с ними работают педагоги и психологи.

Работники заведения как могут спасают уцелевшее имущество. Что-то сложили в коробки, что-то вынесли в коридор. Пришлось выбросить матрасы, потому что их залило зловонными стоками. Центр существует на пожертвования, и восстановить уничтоженное сможет не скоро.

«Ходим по церквям просим, в основном приносят люди, которые услышали, что у нас такие обстоятельства. У нас залило очень много игрушек и гуманитарную помощь. Матрасы мы потеряли. Нам нужно спальные места», — жалуется волонтер Оксана Тищенко.

В целом же дети нуждаются в более комфортном помещении. Но обещания чиновников объединить схожие общественные центры под одной крышей в современном сооружении остаются лишь на словах.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце октября 2017 года в Хмельницком центре социально-психологической реабилитации детей произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения Хмельницкого гарнизона вместе с персоналом центра эвакуировали 38 детей.

Тэги: общество, здоровье, Житомир, канализация, Бердичев, инвалидность

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