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Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш

Радикалы во Львове заставили Билык признать, что Россия агрессивно относится к Украине, а Крым – наш

Радикалы заблокировали вход в Театр оперы и балета во Львове перед началом концерта известной певицы Ирины Билык. Как выяснили журналисты «Фразы», от артистки потребовали признать Россию страной-агрессором.

Как сообщает Zaxid.net, сидя в гримерке с протестующими Билык признала, что «политика России и ее политической элиты является агрессивной в отношении Украины».

В то же время она подчеркнула, что ее «муж является гражданином России, мой сын мог бы быть гражданином России, у него папа — русский», но «мы решили, что наш сын — украинец». «Я знаю точно, что мой муж — не агрессор. Он, как и тысячи россиян, сочувствует Украине. То, что вы одним словом хотите подписать всех артистов под один шаблон, это неправильно», — добавила певица.

«Но в чем виноваты миллионы россиян, в том числе и мои родственники, которые там живут? Я не считаю, что простые люди, которые там живут, являются агрессорами, — указала Билык. — Да, политика России и ее политической элиты является агрессивной по отношению к Украине. Да, Крым должен быть наш».

Как сообщала «Фраза», в октябре 2017 года известный украинский музыкант Сергей Бабкин на концерте в Днепре перед зрителями в зале и активистами признал Россию страной-агрессором. Бабкин также заявил, что Крым — оккупированная территория Украины. Это случилось после того как около двух десятков активистов «Правого сектора», а также представители «ВО Свобода» пригрозили исполнителю сорвать концерт.

Тэги: Львов, Крым, Россия, концерт, культура, радикалы, агрессия, Ирина Билык

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