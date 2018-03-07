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В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»

В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»

15 марта на экраны украинских кинотеатров выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину». Как выяснили журналисты «Фразы», впервые в Украине лента была показана в рамках ежегодного фестиваля «Вечера французского кино».

На фестивале Biografilm Festival в Болонье «Ищите женщину» удостоился Приза зрительских симпатий.

Сюжет: «Главные герои фильма, парижане Арман и Лейла, страстно влюблены друг в друга. Это становится проблемой, когда из Йемена возвращается суровый старший брат Лейлы Махмуд, неожиданно ударившийся в религию. Чтобы положить конец „непотребному“ образу жизни Лейлы, Махмуд не дает ей видеться с парнем. Но Арман не собирается сдаваться. Чтобы встречаться с любимой, не привлекая внимание брата, он приходит к ним в дом под видом смиренной Шахерезады, с ног до головы завернутой в чадру. Загадочная скромница не может не понравиться Махмуду...»

«Ищите женщину» — дебютный игровой фильм режиссерки Су Абади. Абади родилась в Иране и переехала во Францию в 15 лет. Свою карьеру в кино она начинала в качестве монтажера, получив несколько французских кинопремий.

На создание фильма Абади вдохновила история одного из политических лидеров Ирана, который перед революцией скрылся от полиции в парандже. Среди своих главных кинематографических референсов режиссерка называет классическую комедию Билли Уайлдера «В джазе только девушки».

Чтобы лучше вжиться в образ, Феликс Моати, который сыграл Армана и «Шахерезаду», не снимал женскую обувь даже в перерывах на съемочной площадке.

Тэги: кино, культура

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В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
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В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
В украинский прокат выходит французская романтическая комедия «Ищите женщину»
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