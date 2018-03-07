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Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину

Автомобиль из кортежа Порошенко сбил пожилого мужчину

Сегодня, 6 марта, в Киеве кортеж президента Украины Петра Порошенко сбил пожилого мужчину, перебегавшего дорогу. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Орлов.

«Дед перебегал дорогу на запрещающий жест регулировщика. И попал на капот машины сопровождения», — написал Орлов, добавив при этом, что мужчина остался жив и был доставлен в больницу.

Как уточняет «Главком», мужчина получил травмы средней тяжести, смог подняться и сесть на лавочку на тротуаре. Патрульные полицейские оказали ему первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

Автомобиль, совершивший ДТП, остался на месте происшествия, а остальные машины кортежа продолжили движение. По данным издания, на капоте машины есть вмятина.

Очевидцы ДТП утверждают, что пожилой мужчина перебегал дорогу на запрещенный сигнал регулировщика. Сбивший его автомобиль двигался со скоростью 80 километров в час.

Ранее «Фраза» сообщала, что 30 ноября 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман принял участие в Международном саммите мэров. На это мероприятие кортеж Гройсмана приехал с грубыми нарушениями ПДД.

Напомним также, что кортеж Генерального прокурора Украины Юрия Луценко уличили в регулярном нарушении правил дорожного движения.

Тэги: Петр Порошенко, Киев, общество, кортеж, криминал, авто

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