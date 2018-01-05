Ноздровская успела записать видео, в котором рассказала, как ей угрожал нардеп Яценко

Убитая правозащитница Ирина Ноздровская получала угрозы от нардепа от группы «Видродження» Антона Яценко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом свидетельствует видеозапись телефонного разговора между Ноздровской и женой нардепа — Людмилой Кравчук.

Так, из телефонного разговора становится понятно, что Ноздровская ранее работала на Яценко в его предвыборном штабе в 2014 году, сообщает «Обозреватель».

Но потом, по словам Ноздровской, из нее решили сделать «козла отпущения» из-за каких-то долгов по зарплате.

Во время разговора Кравчук пытается уговорить правозащитницу встретиться лично, чтобы обсудить все вопросы и выяснить, кто кого «кинул на деньги».

«Но я боюсь, потому, что Антон Владимирович мне сегодня очень сильно угрожал. И я не знаю, как ответить», — говорит в ответ на предложение встретиться Ноздровская.

Как сообщала «Фраза», 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области нашли тело женщины. Оказалось, что это недавно исчезнувшая юрист Ирина Ноздровская, несколько лет занималавшася делом о гибели своей сестры, которую насмерть сбил на машине племянник председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский. Из-за усилий юристки водитель машины оказался в тюрьме.

2 января появилась информация о том, что стерта вся переписка погибшей в социальных сетях.

Тогда же известный британский финансист и инвестор Уильям Браудер пригрозил Украине «санкциями Магнитского», если убийство правозащитницы Ирины Ноздровской не будет должным образом расследовано.

В этот же день под стенами полиции в Киеве активисты, требующие расследования убийства правозащитницы Ноздровской напали на главу областной полиции Дмитрия Ценова.

Вскоре в в СМИ попала информация о возможной причине смерти Ноздровской. На теле правозащитницы обнаружены несколько ножевых ранений.

Дочь убитой юристки Ирины Ноздровской Анастасия рассказала свою версию случившегося с матерью.