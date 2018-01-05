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В Киеве водитель протаранил припаркованное авто и уехал

В Киеве водитель протаранил припаркованное авто и уехал

В Киеве на Березняках автомобиль марки Hyundai врезался в припаркованный Mercedes. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Виновник аварии уехал с места ДТП. На видео видно, что Mercedes был припаркован не параллельно бордюру, как другие машины, чем спровоцировал столкновение.

«Разыскивается водитель автомобиля #Hyundai, который совершил ДТП с Mercedes и скрылся. Действия происходили 15:12:58 03.01.2018 на Березняках на проспекте Павла Тичины, 18в», — говорится в сообщении.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 ноября 2017 года сотрудник посольства России в центре Киева сбил на пешеходном переходе двоих человек.

20 ноября, вечером в Козелецком районе Черниговской области на трассе Киев — Чернигов «Фольксваген Кадди» насмерть сбил женщину с двумя малолетними детьми.

2 января 2018 года в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию.

Тэги: автомобиль, Киев, ДТП, авария, криминал, автоновости

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