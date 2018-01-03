Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню

Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления в Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе ведомства, при приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией.

Как отметили в ведомстве, дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником главного территориального управления юстиции в Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности.

Комиссия рассмотрела подписанные начальником приказы и обнаружила в них признаки нарушения действующего законодательства. Согласно одному из них, сотрудники при проведении проверок и рассмотрении жалоб были обязаны согласовывать пользование реестрами лично с руководителем.

Отмечается, что Жукровский знал о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить объяснения комиссии.

Как сообщали СМИ, в августе 2017 года Жукровский рассказал, что во время собеседования спрашивает дату рождения Степана Бандеры и слова гимна УПА «Лента за лентою».