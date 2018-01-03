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Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню

Львовский чиновник при приеме на работу требовал от соискателей петь известную «повстанческую» песню

Министерство юстиции Украины уволило начальника главного территориального управления в Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий. Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе ведомства, при приеме сотрудников на работу он проверял их на знание текста песни, связанной с Украинской повстанческой армией.

Как отметили в ведомстве, дисциплинарная комиссия в рамках проводимого служебного расследования обнаружила факты превышения полномочий начальником главного территориального управления юстиции в Львовской области и рекомендовала освободить Ярослава Жукровского с занимаемой должности.

Комиссия рассмотрела подписанные начальником приказы и обнаружила в них признаки нарушения действующего законодательства. Согласно одному из них, сотрудники при проведении проверок и рассмотрении жалоб были обязаны согласовывать пользование реестрами лично с руководителем.

Отмечается, что Жукровский знал о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но не пожелал лично представить свою позицию по этому вопросу или предоставить объяснения комиссии.

Как сообщали СМИ, в августе 2017 года Жукровский рассказал, что во время собеседования спрашивает дату рождения Степана Бандеры и слова гимна УПА «Лента за лентою».

Тэги: Львов, политика, песня, УПА, ОУН

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