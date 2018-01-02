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В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать

Появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла 21-летняя женщина, а ее двухлетний ребенок получил тяжелые травмы. Как выяснили журналисты «Фразы», запись появилась на канале Youtube шепетовского «Like TV».

На видео видно, что водитель автомобиля Mercedes на повороте вылетел на тротуар, где стояла женщина с коляской.

На данный момент установлено, что водитель ранее имел проблемы с законом.

Ранее «Фраза» сообщала, что 2 января 2018 года повилась информация о том, что в городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль Mersedes сбил 21-летнюю женщину, которая шла по тротуару с двухлетней дочкой в коляске. Мать погибла на месте ДТП, ребенка доставили в реанимацию.

Тэги: ДТП, женщина, смерть, наезд, ребенок, мать, криминал, автоновости

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В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
В Сети появилось видео жуткого ДТП в Шепетовке, в котором погибла молодая мать
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